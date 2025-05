Bitcoin bo sprožil največji prenos bogastva v zgodovini – čas za nakup BTCBULL?

Tako lahko morda celo preseže tržno vrednost zlata na dolgi rok. Za to veliko spremembo pripisuje zasluge velikemu prenosu premoženja. Po podatkih Knight Frankovega Poročila o bogastvu za leto 2024 bodo milenijci v naslednjih 20 letih podedovali kar 90 bilijonov dolarjev, kar pomeni največji prenos bogastva v zgodovini človeštva.

V primerjavi z generacijo baby boomerjev, ki je vlagala v tradicionalna, nizkorizična sredstva, kot so nepremičnine in zlato, so milenijci pri vlaganju bolj drzni.

Zaradi večje pripravljenosti trenutne generacije za prevzem tveganja lahko pričakujemo, da bo velik del podedovanega bogastva stekel v kriptovalute in digitalna sredstva, med katerimi bo seveda tudi bitcoin.

V nadaljevanju razkrivamo več o prihodnji ceni bitcoina, poleg tega pa predstavljamo novo obetavno kriptovaluto – BTC Bull Token ($BTCBULL) –, ki jo lahko kupite, da izkoristite rast bitcoina.

Popravek bitcoina je bil nujen

Bitcoin je dosegel rekordnih približno 109.000 USD v času, ko je Donald Trump postal predsednik ZDA.

To gibanje je bilo večinoma posledica Trumpovih obljub o bolj kripto prijaznem finančnem okolju. Prijazna politika novega predsednika do kripta je prav tako pripomogla k razcvetu kovancev PolitiFi, kot sta $TRUMP in $MELANIA.

Po začetnem navdušenju pa je kriptotrg doživel oster padec, saj je bitcoin padel na 75.000 USD, kar pomeni 25-% zmanjšanje od rekordne vrednosti.

FOTO: Clickout Media

Zanimivo je, da Novogratz verjame, da je bil ta popravek ključen za pripravo bitcoina na naslednji veliki bikovski trend. Ob času pisanja je $BTC stabilno nad 100.000 USD in kaže znake, da bo dosegel nove rekordne vrednosti. Nekateri analitiki celo napovedujejo, da bi lahko bitcoin do konca leta 2025 dosegel 250.000 USD zaradi naraščajočega povpraševanja in zmanjšane ponudbe.

Hitri nakupi bitcoina podjetij in vlad povzročajo deflacijski pritisk na sredstvo, pri čemer se zaloga zmanjšuje s hitrostjo približno 2,33 % letno. Trg že zdaj absorbira vse novopridobljene BTC-je, borze pa imajo težave z likvidnostjo.

Popačeno razmerje med ponudbo in povpraševanjem pri bitcoinu nakazuje, da je naslednji bikovski val verjetno tik pred vrati. Zato je to morda vaša zadnja priložnost, da se pridružite bitcoin vlaku.

In če želite biti ne le del tega vlaka, temveč sedeti v njegovem predsedniškem razredu, razmislite o naložbi v trenutno najboljši bitcoin memekovanec.

Kaj je BTC Bull Token ($BTCBULL)?

BTC Bull Token ($BTCBULL) je nov memekovanec v predprodaji in največji podpornik bitcoina, kar smo jih doslej videli med altcoini.

Drugi žetoni se le površno povezujejo z $BTC, $BTCBULL pa je trdno zavezan kralju kriptovalut.

To je edina kriptovaluta, ki svojim imetnikom ponuja brezplačne (in 100-% prave) bitcoine.

FOTO: Clickout Media

Če kupite BTC Bull Token in svoje kupljene žetone shranite v Best Wallet, boste samodejno prejeli brezplačne $BTC vsakič, ko razvijalci izvedejo airdrop.

Kdaj bo BTC Bull Token razdelil brezplačne $BTC?

BTC Bull Token bo izvedel airdrop vsakič, ko bitcoin prvič doseže nov mejnik. Ti mejniki vključujejo cene, ki so oddaljene po 50.000 USD – 150.000, 200.000, 250.000 USD in tako naprej.

Vendar BTC Bull Token ne temelji zgolj na nenavadnih prijemih. Uporablja tudi preverjeni deflacijski model, podoben tistemu, ki ga uporabljajo najboljši memekovanci.

To pomeni, da se bo skupna zaloga $BTCBULL zmanjšala za majhen odstotek vsakič, ko bo cena bitcoina narasla za 25.000 USD.

To pomeni, da bo prvi sežig žetonov, ko bo $BTC dosegel 125.000 USD, nato 150.000, 175.000, 200.000 USD in tako naprej.

Načrt BTC Bull Tokena

Kaj je namen tega? Mehanizem umetnega uničenja žetonov zagotavlja stalno krčenje ponudbe.

Ko bo bitcoin v prihodnjih tednih dosegel nove rekordne vrednosti, se bo povpraševanje po BTC Bull Tokenu (ker ponuja brezplačne airdrope najboljše kriptovalute na svetu) najverjetneje povečalo. Deflacijski pristop pa bo dodatno spodbudil povpraševanje po $BTCBULL. Manjša ko bo zaloga žetonov, večje bo povpraševanje po vsakem posameznem.

FOTO: Clickout Media

Kot ste morda že uganili, je končni cilj zagotoviti, da bo cena $BTCBULL sledila navzgor usmerjeni poti.

Kar zadeva ceno $BTCBULL – skrbno pripravljena napoved cene kaže, da bi lahko ta kriptovaluta dosegla vrednost 0,0096 USD do leta 2026. To bi pomenilo skoraj 800-kratno povečanje glede na trenutno ceno.

BTC Bull Token je trenutno v predprodaji

Na srečo je projekt trenutno v fazi predprodaje, kar pomeni, da lahko $BTCBULL kupite po eni najnižjih cen doslej. Vsak žeton je trenutno na voljo po ceni le 0,00252 USD, projekt pa je doslej zbral skoraj 6 milijonov dolarjev.

Če je to vaš prvi nakup v kriptopredprodaji, si oglejte naš celoviti vodnik o tem, kako kupiti BTC Bull Token, in v katerem boste našli navodila po korakih.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD