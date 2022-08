Biserna gasilska veterana

Pred 60 leti sta v zakon stopila Janko in Silva Potočnik iz Spodnjega Kamenščaka pri Ljutomeru. V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru sta se udeležila zahvalne svete maše, ki jo je daroval domači župnik Goran Merica.

Čestital jima je in v spomin izročil nabožno podobo ter rožni venec. Janko je Silvo že tretjič popeljal pred oltar. Rojen se je leta 1939, zaposlen je bil v tovarni MTT v Ljutomeru. Mladinski svet Slovenije mu je pred leti podelil naziv naj prostovoljec. Nagrado je dobil za požrtvovalno delo pri lokalnih gasilcih in pomoči pri gradnji vaške kapelice. Pomagal je tudi socialno šibkejšim. V svoji okolici je organiziral veliko čistilnih akcij.

Še vedno je aktiven prostovoljec in obljublja, da bo tudi v prihodnje, če mu bo le zdravje služilo. Janko je tudi dolgoletni gasilec in je v domačem Spodnjem Kamenščaku dal velik prispevek k razvoju gasilskega društva. Kar 40 let je predsedoval krajevni organizaciji Rdečega križa in je krvodajalec.

Silva, rojena leta 1940, je bila gospodinja, skrbela je za manjšo kmetijo, za dom in vzgojo otrok. Bila je aktivna gasilka in je domačemu društvu pomagala pri vseh akcijah. V zakonu je povila Silvo, Albino in Adriano, ki so staršem dale sedem vnukov. Zakonca sta danes gasilska veterana Gasilske zveze Ljutomer in se rada udeležujeta veteranskih gasilskih srečanj.