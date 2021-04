V cerkvi kršili protikoronske ukrepe in se fotografirali

Birmanci brez mask in razdalje. FOTO: Župnija Velike Lašče



Ni prvi spodrsljaj

Zadnji spomladanski tedni so v slovenskih cerkvah tradicionalno namenjeni obhajanju zakramentov birme in prvega svetega obhajila. Letos, tako kot lani, pa morajo tudi ta potekati ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. V Velikih Laščah pa so pretekli konec tedna ta kršili in to objavili na spletu, kar ni ostalo neopaženo in je sprožilo val kritik.Tamkajšnja župnija je namreč na facebooku objavila fotografiji, s katerih je razvidno, da 40 birmancev in birmank ter birmovalecukrepov niso upoštevali, bili so brez mask in skupaj (NIJZ priporoča distanco najmanj 1,5 metra).Danes je župnik Ojstrež objavil pojasnilo, objavljamo ga v celoti (nelektorirano):»V soboto, 24. aprila 2021, smo v naši župniji Velike Lašče imeli slovesnost svete birme. Slovesnost so otroci in starši čakali dlje časa, zaradi ukrepov smo jo tudi prestavili. Otrokom smo želeli omogočiti lep in predvsem (zdravstveno) varen dan.V župniji Velike Lašče od prvega dne spoštujemo vse predpise za varovanje zdravja. Zavedamo se, da svojo solidarnost z najranljivejšimi kažemo predvsem z malimi žrtvami, kot so maske, razkužila, omejitve. To katoličanu ne sme biti pretežko.Celoten čas te preizkušnje je ob vstopu in izstopu iz naše župnijske cerkve obvezno razkuževanje rok, v cerkvi nošenje maske (brez izjem), razdalja ter omejitev števila oseb/mehurčkov v cerkvi. Na to tudi sam dosledno opozarjam vse farane. Ti se morajo za udeležbo pri sveti maši prijaviti preko spleta.Da bi slovesnost svete birme varno izpeljali, smo birmance razdelili na dva dela, tako da smo zadostili kriteriju 30 kvadratnih metrov na en mehurček (ena sveta birma je bila za veroučence 9. razreda ob 9. uri, za veroučence 8. razreda pa ob 11. uri – tako kot so tudi v šoli v mehurčkih). Na slovesnosti zaradi te omejitve ni bilo nikogar drugega, niti birmanskih voditeljev, ki so otroke dve leti pripravljali na ta dan, niti ostalih sorodnikov.Na sestanku s starši sem večkrat opozarjal, da je potrebno upoštevati vse ukrepe, razkuževanje, maske, razdaljo v in pred cerkvijo, pa tudi, naj ta dan praznujejo zgolj v najožjem družinskem krogu. Starši in birmanci so se teh pravil tudi držali. Celoten čas pred, med in po obredu so birmanci in njihovi družinski člani nosili maske ter se gibali na ustrezni razdalji.Žal se nam je ob koncu slovesnosti pripetil spodrsljaj. Po uradni skupinski fotografiji z maskami se je porodila želja da bi, ker bomo pod maskami čez nekaj let »nerazpoznavni«, naredili še eno fotografijo brez mask. In smo jih sneli za nekaj sekund. Tudi sam sem jo v trenutku nepozornosti snel. To se ne bi smelo zgoditi, spodrsljaj obžalujem.«Tokrat pa ni bilo prvič, da so se verniki kršili epidemiološka pravila oz. se znašli pod plazom kritik. V začetku aprila, ko so bili verski obredi prepovedani, so kamniški policisti prekinil velikonočno praznično mašo v cerkvi v Mekinjah pri Kamniku . Ugotovili so, da je bilo v cerkvi 10 ljudi, ki so sicer upoštevali varnostna priporočila. Po neuradnih informacijah je bilo sicer pri še več, pa se jim pred policijo uspelo izmuzniti skozi vrata zakristije.Katoliška cerkev v Sloveniji pa je lani poravnala globo, ki jo je prejela zaradi prekoračitve dovoljenega števila vernikov na maši na praznik Marijinega vnebovzetja na Brezjah 15. avgusta lani.