Bioterapevt Drago Šušnjara: Zbolimo zaradi lastnega ega

Otrokom – za izvajanje energetskih terapij so pogoj diagnoza uradne medicine in postavljene smernice zdravljenja –, športnikom in parom, ki imajo težave z zanositvijo, pomaga z energetsko podporo. In opozarja: demenca postaja epidemija sodobnega časa.

Začniva intervju na koncu, torej pri fizični bolezni in vaših besedah iz najinega zadnjega intervjuja, da najpogosteje zbolimo zaradi dolgotrajnega razumskega ali emotivnega stresa. »Vzroke v večini vsak posameznik dobro pozna. Gre za to, ali smo se zmožni soočiti s problemom in ga rešiti.« Sliši se preprosto, a vemo, da je razmišljanje o sebi težko spremeniti.

Preprostost se je izgubila v tempu današnjega življenja, ko je na žalost bolj kot stik s seboj, zaznavanje in spoštovanje lastnih potreb, želja in spoštovanje drugih pomembno, kdo in kaj ste.

