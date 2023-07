Bilo je nekoč na dopustu (FOTO)

Posebna poletna rubrika Turistični raport v časniku Delo je julija 1973 v sliki in besedi spremljala turizem od Pirana do Kranjske Gore, domače in tuje turiste, ki jih je bila ponekod velika večina, rekorde v štetju gostov in rekorde v morju; nekega dne sredi meseca je nenavaden pojav med turisti povzročil pravi preplah. Izbrali smo nekaj zapisov, ki govorijo o popolnoma drugačnih časih, po drugi strani pa v marsičem najdemo vzporednice s sedanjostjo.

Ob slovenski obali je bilo sedem avtokampov, med temi sta bila največja v Luciji in Ankaranu. FOTO: S. N.

Živahno na Bledu

Čeprav Bled v tej sezoni še ni dosegel svojega turističnega vrhunca, so njegove počitniške zmogljivosti domala stoodstotno izkoriščene, čeprav se sem in tja dobi še kaka postelja v hotelu ali pri zasebniku. Kdor želi letovati na Bledu, si mora mesto seveda prej rezervirati po telefonu. Dokaj poln je tudi kamp v Zaki ob jezeru, tako da predvidevajo, da je te dni na Bledu okoli 4500 gostov, od tega pa je le vsak šesti Jugoslovan.

Na prevoz na otoke je bilo včasih treba čakati več ur. FOTO: S. N.

Kilometrske gneče

Kljub spremenljivemu vremenu in nekoliko ohlajenemu morju se je ob slovenski obali nagnetlo okrog 35.000 kopalcev, od teh samo v Portorožu več kot 10.000. Tudi hoteli so polni, tako da so za nedeljske izletnike komaj iztaknili tu in tam kakšno ležišče.

Avtomobili so zasedli vse kotičke Pirana, tudi Tartinijev trg. Foto: Fotodokumentacija Dela

Na avtocesti so bile kolone dolge po več kilometrov, velika gneča je bila tudi na mejnih prehodih. FOTO: S. N.

Kranjska Gora

Te dni zaključujejo glavna dela na dveh velikih hotelih, ki jih gradita turistični agenciji Kvarner expres in Kompas. V prvem bo 280, v drugem objektu pa 420 ležišč. V kratkem pa bodo tu dokončali adaptacijo doma Naša deca in pridobili deset ležišč.

Poletje, ko so se Ljubljančani še hladili v originalnem Robbovem vodnjaku. FOTO: S. N.

Dražji sladoledi

Podražili so se vsi sladoledi. Velika lučka stane sedaj 1,5 dinarja, mala pa 1 dinar. Ježki so po 2 in 1,5 dinarja, kornet 1,5 dinarja, sladoleda Janko in Kekec pa po 2 dinarja.

S potrpežljivostjo na otoke

Številni motorizirani turisti, ki so se odločili za dopust na otokih, so prisiljeni čakati v vrsti na trajekte kar lepo število ur. Iz Jablanca, od koder vozi trajekt na Rab, je treba na prevoz čez morje čakati v dolgi vrsti. Trajekti vozijo, če je potrebno, tudi ponoči in na dan prepeljejo na Rab povprečno 600 avtomobilov.

V mladinskem okrevališču na Debelem rtiču sta imela bolniški in letoviški oddelek vsak dan v oskrbi 700 otrok. FOTO: S. N.

1 dinar je stala lučka.

Kopalna vlaka

V juliju in avgustu vozita vsako nedeljo dva kopalna vlaka, prvi na progi Ljubljana–Koper, drugi pa Ljubljana–Opatija. Vlak za Koper ima iz Ljubljane odhod ob 5.53, za Opatijo pa ob 6.48, ob delavnikih dodajo rednemu vlaku za Koper še posebne kopalne vagone. Povratna vozovnica na kopalnem vlaku za Koper stane 30 din, za Opatijo pa 25 din.

Poceni na dopust

V organizaciji Mladega turista iz Ljubljane lahko študentje in dijaki, pa tudi delavska in kmečka mladina v poletnih mesecih poceni preživijo dopust. Počitniška zveza ima svoje domove na Bledu, na Smolniku na Pohorju in v Bohinju, kjer je dnevni penzion približno 60 dinarjev za člane in 83 dinarjev za druge goste.

Predvidevajo, da je na Bledu okoli 4500 gostov, od tega je le vsak šesti Jugoslovan.

Morje v cvetenju

Pri nas dokaj nenavaden pojav je zadnje dni povzročil med turisti na kvarnerski in istrski rivieri pravi preplah. Morje ob obali je bilo videti umazano, nekako blatno rjavo blato je prekrilo tudi Koprski zaliv. Zdaj se je rjava plima ob slovenski obali umaknila, toda kot nam je povedal Jože Štirn z morske biološke postaje, preplah ni bil brez osnove.

Najdražji v Ankaranu, rekord v Šobcu

Ob slovenski obali je sedem avtokampov, največja sta v Luciji in Ankaranu. Vsak od teh sprejme okrog 1500 gostov. Najmanjši in najslabše oskrbovan je kamp na Belvederu, kjer si prebivalci platnenih streh lahko kupijo nekaj živil le v hotelski restavraciji. Sicer pa so kampi dobro oskrbovani, imajo urejene sanitarije, samopostrežne trgovine in še kaj. Povsod pa je šibka točka zabava, ki je ni ravno dosti. Najdražji kamp je v Ankaranu, kjer je treba za prenočevanje dveh oseb in za parkiranje avtomobila odšteti 35 din, medtem ko je v drugih kampih tarifa od 20 do 28 din.

V največjem počitniškem kampu na Gorenjskem so, kot so predvidevali, dosegli rekordne prenočitve v enem dnevu. Devetega julija je namreč pri Šobčevem bajerju prenočevalo 2200 tujih in 100 domačih gostov.