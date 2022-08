Bilo je kot na fronti! Granate žvižgale nad glavami gasilcev

Darko Zonjič, od lanske jeseni upokojeni inštruktor strojevodij, oče treh odraslih hčera, se vse prej kot vdaja počasnemu ritmu življenja, do katerega bi bil po izpolnjeni delovni dobi upravičen. V minulih tednih je kot poveljnik državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi tudi po 12 ur na dan vodil gasilce pri gašenju požarov na Krasu, ki je prepreden z eksplozivom iz časov soške fronte med prvo svetovno vojno. Do prihodnje pomladi ima načrt, da s svojo ekipo točkovno preišče požarne preseke (gozdna protipožarna območja) in določi kritična mesta za obširnejšo akcijo odstranjevanja nevarnih eksplozivnih teles s terena. Ta je namreč močno izpostavljen požarom, posledično pa tudi nevarnim eksplozijam.

Na Krasu jim pravijo kar deminerji; Zonjičeva ekipa šteje 34 mož, ki so posebej izšolani za odstranjevanje eksplozivnih teles. Čeprav so vsi prostovoljci, si intervencije sledijo na dnevni ravni. Odzovejo se vselej, ko jih ljudje pokličejo na 112 in obvestijo, da so naleteli na eksplozivno telo ali njegov ostanek. »Pirotehnik je bil že moj oče in od malega me je to privlačilo,« pove Martin Abramič, pripadnik državne enote. »Izvolite, to imate lahko za spomin – kot pepelnik ali podstavek za kaktus,« mi poda predmet, ki ga je pravkar izkopal. Previdno vzamem v roke železni ostanek granate iz prve svetovne vojne, ki tehta kar nekaj kilogramov. »Brez skrbi, ta je že davno eksplodirala in ni več nevarna,« se nasmehne.

To so pirotehniki, ki so sondirali določene lokacije med Novo vasjo in Kremenjakom. foto: osebni arhiv darka zonjiča

»Včasih me vprašajo, kako lahko na teren pošljem nekoga, ki ima družino. To je pač naše delo. Stoodstotne varnosti ni, a svojim fantom zaupam,« razlaga Darko Zonjič, ki se je že v 90. letih priključil potapljačem civilne zaščite za odstranjevanje min na morskem dnu, pozneje pa je prešel na kopenski del in zadnjih 12 let opravlja tudi vlogo poveljnika. Lani so opravili 654 intervencij in odstranili 4271 kosov eksplozivnega orožja. »Od nekdaj me je zanimalo, kako so ta ubojna sredstva narejena – koliko znanja je vloženega v izdelavo orožja. Če bi vso to energijo človek vložil v druge – pozitivne – namene, recimo v šolstvo! Kaj vse bi lahko dosegli!« poudari. Po njegovih besedah morajo biti pripadniki enote za odstranjevanje eksplozivnih teles zelo prisebni, ko opravljajo svoje delo, ključno je, da vedo, kdaj se ustaviti. »Do zdaj smo imeli veliko sreče, da še ni prišlo do resnih nezgod, a zavedati se je treba, da se lahko pripetijo kadar koli. Imamo redne psihološke preglede in izobraževanja. Naš največji sovražnik pa je seveda rutina,« nadaljuje. Ko odkrijejo neko neeksplodirano bombo ali granato, si jo dobro ogledajo, določijo, katere vrste je, in presodijo tveganje za eksplozijo. Če ni verjetno, da bi eksplodirala, sploh če nima več sprožilca, jo položijo v zabojnik in odpeljejo v skladišče, pozneje pa jo uničijo na poligonu, ki ga ima Civilna zaščita Republike Slovenije pri Pivki. Lahko pa se zgodi, da jo morajo deaktivirati kar na kraju najdbe – tedaj jo prenesejo do kakšne bližnje jame, v skrajnem primeru pa to storijo kar na mestu najdbe. Eksplozijo omilijo s predhodnim prerezom eksplozivnega telesa, kar opravijo s posebnim kemičnim postopkom.

Martin Abramič, pripadnik državne enote, z izkopano granato FOTO: Nataša Čepar

Pred dnevi, ko sem se pridružila delu enote na terenu, sta Zonjič in njegov pomočnik pregledovala območje kraškega pogorišča, ki ga je pred tedni povzročil največji požar, kar ga ljudje pri nas pomnijo. Z detektorjem kovin – rumeno palico, ki je ves čas oddajala piskajoč zvok, sta prečesavala območje pod Cerjem na Goriškem. Ko se je naprava začela še posebno glasno oglašati, je pomenilo, da je pod zemljo zagotovo nekaj zakopano. Na plan izbezata granato, ki pa, kot me podučita, nima več nevarnih delov, ker jih je nekdo že snel. »V obdobju med obema vojnama so ljudje na Krasu množično iskali kovinske ostanke eksplozivnih sredstev predvsem zaradi železa in medenine, ki so jih nato prodajali v Trst. Nekaj tega je bilo tudi po vojni in od tukajšnjih domačinov smo glede ravnanja z eksplozivnimi telesi dobili tudi mnogo praktičnega znanja,« pojasnita. Abramič najdeno granato avstrijske izdelave odnese med druge najdbe tistega dne, ki so že shranjene v zabojniku v njegovem vozilu.

Medtem Darko Zonjič dobi klic enega od pripadnikov enote, ki se je odzval pozivu na območju Logatca – otroci so med kopanjem v bajerju odkrili nekaj granat. »Vsa ta neeksplodirana ubojna sredstva niso nevarna, če jih ne premikamo. Tudi če bi med hojo po gozdu slučajno stopili na tako granato ali mino – kar je sicer izjemno redko, saj so večinoma pod zemljo –, ni nevarnosti za eksplozijo,« me potolaži.

Ogenj pod Socerbom gasijo slovenski in italijanski gasilci. FOTO: Nataša Čepar

»Domači teren dobro poznam, sem turistični vodnik in lovec, veliko vem tudi o tem, kje so potekale bitke v prvi svetovni vojni,« pove Matjaž Frančeškin, član Civilne zaščite Miren - Kostanjevica, ki je Zonjiča in člane njegove enote vodil po poteh med uničujočim požarom na Krasu. »Česa takega še nismo videli. Bilo je kot na fronti, kosi granat so žvižgali nad našimi glavami,« pripoveduje. Z njegovo pomočjo so odstranjevalci eksplozivnih teles hitreje našli prave poti – protipožarne preseke v gozdu, ki so jih pregledali, preden so jih nato uporabljali gasilci za gašenje. Ob požaru se namreč zaradi izjemno visokih temperatur vsa neeksplodirana sredstva lahko aktivirajo.

»V takih okoliščinah se je najbolje zanesti na lokalne vodnike, morali smo tudi na osnovi najdb iz preteklosti oceniti, katera območja so tvegana. Vztrajali pa smo, da so se gasilci držali poti in niso kar hodili v goščavo. Eksplozije se dogajajo celo več ur po požaru, ko ognja več ni, a v tleh še tli,« opozori Zonjič.

Kot nam je povedal Blaž Rogelja z Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, ki je obenem poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Komen, so domači gasilci detonacij ob požarih vajeni. »Oceniti znamo, kdaj nekaj eksplodira v daljavi, tako da ob vsakem poku ne bežimo s kraja dogajanja,« se posmeje. Vsekakor pa so gasilci hvaležni deminerjem, ki se jim imajo zahvaliti, da med gašenjem kraškega požara ni prišlo do nezgod in žrtev.