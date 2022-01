Tisto soboto je na letališču Jožeta Pučnika pristalo zasebno letalo z Billom Clintonom na krovu. Bil je to zadnji oktobrski dan leta 2009. Nekdanji ameriški predsednik je še isti večer pred več kot 1200 povabljenci nastopil v Cankarjevem domu. Govoril je o sprejemanju skupne odgovornosti za človeštvo. Po nastanitvi v hotelu Slon ter pred večernim predavanjem pa se je šel seveda malo sprehodit po središču Ljubljane. Menda se je doslej vedelo le to, da je oprezal predvsem za božičnimi darili ter da jo je po Tromostovju mahnil vse do Starega trga. Pa mu je božična darila tudi uspelo dobiti? Čak...