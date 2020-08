Tako ganljivo se je od Bojana Kontiča poslovila Tanja Fajon

​V Velenju bodo morali izvoliti novega župana

Pokojni Bojan Kontič FOTO: Jože Suhadolnik

»Bil si steber socialne demokracije, ponos mesta Velenje,« jzapisala predsedujoča SD»Težke so besede in misli ob tvoji smrti. Bil si steber socialne demokracije, ponos mesta Velenje, na svoji zasebni in profesionalni poti si zaznamoval življenja mnogih, bil si človek z veliko začetnico in prijatelj. Marsikaj sem se naučila od tebe. Predvsem pa odločnosti, poguma in modrosti,« je, kot so sporočili iz SD, zapisala Fajonova.Kontič je bil po njenih besedah človek, ki ni nikoli zapiral vrat, tudi, ko so ljudje razmišljali drugače. »Vedno si znal prisluhniti, predvsem pa spodbujati mlade, napredne in svobodno misleče ljudi. Pogrešala te bom. Ostal boš z nami. Moje iskreno sožalje družini in prijateljem.«Kot sopovedali na velenjski občini, je Kontič zaradi bolezni umrl danes dopoldne. Podrobnosti o odprtju žalne knjige, žalni seji in o pogrebu bodo z velenjske občine še sporočili. Vsem svojcem in najbližjim so izrekli globoko in iskreno sožalje.V Velenju bodo morali izvoliti novega župana, saj se morajo ob smrti župana razpisati nadomestne volitve za trajanje do konca štiriletnega mandata. Volitve se opravijo v od 60 do 90 dneh od razpisa.