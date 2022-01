Bil lahko bil Golob nestrankarski mandatar? »Ne vzbujate ravno vtisa, da je dobrodošel«

Pred aprilskimi volitvami je dogajanje v političnem zakulisju že zelo pestro, ustanavljanje novih strank na levi sredini in povezovanja so v polnem teku, o njih je med drugim sinoči v oddaji Studio City spregovoril predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. Voditelj Marcel Štefančič ga je nekajkrat zelo neposredno izzval in ga vprašal, ali bi Janezu Janši še enkrat prepustili vlade? »Nisem mu je jaz prepustil, temveč tisti, ki meni niso dajali glasov. Naša vlada ni imela glasov in bi šla na tak ali drugačen način v zgodovino. Če nimaš glasov, če ti državni svet vsakič da veto, nimaš podpore v državnem zboru že v osnovi, potem težko vladaš. Da bi pa tako vladal, kot vlada danes Janša, pa ne pride v poštev. Takrat ljudje ne bi imeli izkušnje Janše in bi mene napadali, da vladam za vsako ceno.«

Zorčiču ne zaupajo

O morebitnem povezovanju z Igorjem Zorčičem in o tem, ali bi lahko njegova stranka LIDE lahko postala peta članica koalicije KUL, je Šarec rekel, da Zorčiču ne zaupa, ker je bil najprej v sedanji vladi in se nato posmehoval možnosti, da bi jo zamenjali. »Ne moremo mu zaupati, saj nikoli ne vemo, pri čem smo.«

O tem, da bi KUL morda Roberta Goloba, ki še ustanavlja svojo stranko, vzel za nestrankarskega mandatarja, pa je Šarec povedal, da naj vsakdo, ki želi voditi vlado, gre na volitve in se preizkusi pri ljudeh. »Ne vzbujate ravno vtisa, da je dobrodošel,« ga je izzval Štefančič. »Vsak je dobrodošel, to vedno povem. Tudi sam sem se odločil za to politično pot, nimam pravice nikomur govoriti, ali sme ustanoviti stranko.« Poudaril je, da gre za vprašanja o vrednotah in to, kakšno politiko želi voditi.

Janša je sicer nedavno dejal, da ne izključuje sodelovanja z Golobom. »Verjamem, saj on bi sodeloval z vsakim, samo da je na oblasti,« je na to odvrnil Šarec.