Bil je velik človek, po srcu pa Cerkljan (FOTO)

Kulturno društvo Folklora Cerklje je v okviru občinskega praznika Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ga praznuje 23. septembra, na obletnico smrti slovenskega gledališkega igralca, režiserja in pedagoga Ignacija Borštnika, zelo uspešno pripravilo spominski dan na vrtu Hribarjeve vile v Cerkljah. Prireditev so izvedli v sodelovanju s Klubom Liberius Cerklje, posvečena pa je Ivanu Hribarju, ki ga je mogoče opisati z veliko besedami.

Navzoče je uvodoma pozdravila in vsem izrekla dobrodošlico predsednica Kulturnega društva Folklora Cerklje Irena Naglič. Prišli so tudi cerkljanski župan Franc Čebulj in gostje iz Trzina. Predsednica KUD Ivan Hribar Trzin je vse nastopajoče povabila na prireditev, posvečeno Hribarju, ki bo v Trzinu 22. oktobra. Prireditev Hribarjevo popoldne je podprla občina Cerklje, povezovala pa Vida Plevel. S plesi in pesmimi so navdušili Folklorna skupina Kulturnega društva Folklora Cerklje, Klub Liberius Cerklje, pevca ljudskih pesmi in godca Jožica in Jože Rekar iz Trboj, ki sta zaigrala na diatonično harmoniko in bršljanov list, ter ljudski godci Cerkljanski gavnarji.

Domoljub in marljiv mož

Življenjsko zgodbo Ivana Hribarja, rojenega 19. septembra 1851 v Trzinu, v družini s šestimi otroki, umrlega pa 18. aprila 1941, torej pred 83 leti, sta predstavili prof. Daniela Močnik in Lilijana Skubic. Močnikova je pripravila in predstavila Hribarjeve spomine, ki so na vseh ravneh dragoceno pričevanje o avtorju kot možu načel. Lilijana Skubic je osvetlila njegovo mladost, Silva Česen je interpretirala Hribarjev Sonet, objavljen v pesniški zbirki Brstje, ki sta jo 1872 v Mariboru izdala s prijateljem Filipom Haderlapom.

Folklorna skupina iz Cerkelj je s plesi navdušila na dvorišču Hribarjeve vile. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar

Predstavili so se tudi cerkljanski gavnarji.

Kako pomemben mož je bil za Cerklje in celotno Slovenijo, so obiskovalci izvedeli v zgodbah, ki so bile predstavljene v kulturnem programu. Kot rečeno, je bila prireditev v celoti posvečena Ivanu Hribarju, politiku, diplomatu, publicistu, ljubljanskemu županu in slovenskemu bančniku, a po srcu Cerkljanu, ki je pogorišče Ukeževe hiše po načrtih češkega arhitekta Jana Vladimirja Hraskyja prenovil v Hribarjevino, ki je po stoletju in pol še vedno vredna ogleda »Ta počitniška vila je bila namenjena občasnemu bivanju zavednega Slovenca in velikega domoljuba, ki je pokazal svoj odnos do oblikovanja gorenjskega vaškega prostora. Hribar je bil znan kot velik domoljub in marljiv, strasten politični delavec,« je še dejala Močnikova.