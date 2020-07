Bike park Pohorje: Med letečimi Štajerci

Morda se ne vidi, a mladenič se ne pelje po tleh.

Cenik vozovnic

Dnevna vozovnica od ponedeljka do četrtka, ko gondola vozi od 9.00 do 19.00 na vsako polno uro, stane 22 evrov, za vikende in praznike, ko vozi nonstop, a od 10.00 do 19.00, pa 34 evrov. Za letno vozovnico (mogoče se je voziti tudi pozimi, če je park odprt) je treba odšteti 350 evro, za Gravity Card pa 499 evrov.



Vrnitev svetovnega pokala

Sinhroni spust Mela in Tina



Deset let – s premorom

Skakalni duet



Večina je tujcev

Na koncu se je Melu in Tinu pridružil še Jan in veselje je bilo trojno.

5,5 km je dolga zeleno-modra flow proga.

"Tu je kot v kamnolomu," je komentiral eden od mojih vodnikov po mariborskem Bike parku Pohorje, medtem ko smo odstranjevali večje kamne s proge pred sinhrono vožnjo, ki je vključevala stoječega novinarja s fotoaparatom na sredi proge in dva mladca, ki sta hkrati švignila mimo mene: eden v zavoj, drugi v zrak. Brez skrbi, Mel in Tin sta kljub rosnim letom že izurjena spustaša, ki trenirata v kolesarskem društvu Pohorje.V Mariboru imajo štiri proge in po novem tudi otroški poligon. Zelena je družinska (pozor: za družine, ki že obvladajo spust z gorskim kolesom), ki se prepleta z modro flow (tekočo) progo, potem sta tukaj že kar zahtevna (freeride) red line proga in tehnično najzahtevnejša world cup proga. Do konca poletja naj bi odprli še odsek pri snežnem stadionu.Mladca sta na modri flow progi z veseljem pokazala, kako dobro poznata njene številne skoke; te lahko manj vešči kolesarji izpustijo, ne da bi zapustili progo. Bande, skoki, dropi, gozdni odseki s koreninami in lesenimi konstrukcijami – v Mariboru ničesar ne manjka. Tisti najbolj izkušeni se lahko spustijo po črni world cup progi, kjer jih pričaka sloviti rock and roll, božjastni skalnati odsek sredi gozda.Mariborski bike park ima posebno mesto v srcih gorskih kolesarjev, saj se po teh strminah (spet) spuščajo najboljši kolesarji na svetu. Po večletnem zatišju so se lani na pohorske strmine vrnili tekmovalci svetovnega pokala v spustu. "Za letos pripravljamo novost: cilj bomo speljali na asfaltno parkirišče pod spodnjo postajo gondole," je o oktobrski tekmi povedal Iztok Kvas, organizator tekmovanj, predsednik Društva gorskih kolesarjev Pohorje in šef Bike parka Pohorje, ki ga upravlja Marprom.Mariborski bike park se je uradno odprl leta 2010, zametki pa so nastali že dosti prej, odkar je Andrej Dekleva, še en starosta slovenskega gorskega kolesarstva, leta 1999 pripeljal svetovni pokal v Maribor, pravi Iztok. "Žal mi je, da bike parka nismo zastavili že takrat, saj bi bili danes nekje povsem drugje. Potrebovali smo generacijski premik in leta 2010 se je začela doba Bike parka Pohorje – do leta 2014 smo bili med tremi najboljšimi parki v Evropi," se spominja Iztok. Nato pa se je zgodil stečaj Športnega centra Pohorje in park je za par let zamrl. "Leta 2016 se je Bike park Pohorje drugič rodil." Zdaj so člani zveze Gravity Card, ki z eno sezonsko vozovnico povezuje 21 srednjeevropskih gorsko-kolesarskih parkov v šestih državah.Lani so se približali številki 10.000 gostov. Letos so imeli smele načrte, saj sta bila marec in april krasna: bike park je bil odprt že čez zimo, saj ni bilo snega. Od gostov je 70 odstotkov tujcev, med katerimi je nekako tri četrt Avstrijcev. Mariborski bike park ima veliko višinsko razliko in hitro gondolo, zraven je mesto, namestitev in gostinske ponudbe ne manjka. Kakor je povedal Kvas, so zdaj pripravili paket, v katerem ponujajo tridnevno vozovnico in dve prenočitvi z zajtrkom, in to že za 120 evrov; sprejemajo tudi turistične bone. V parku si je mogoče izposoditi kolo in zaščitno opremo, ponujajo pa tudi individualne in skupinske tečaje.