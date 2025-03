BiH grozi zaustavitev letalskega prometa zaradi dolga do slovenskega podjetja

Agenciji za zagotavljanje storitev v zračnem prometu BiH (BHANSA) grozi zaustavitev izplačil, ki so nujna za izvajanje letalskega prometa. Zamrznitev izplačil je odrejena na podlagi sodne odločbe, ki je posledica arbitražne razsodbe, sprejete v korist slovenske družbe Viadukt, poročajo mediji v BiH.

Podjetje Viadukt je po arbitražni razsodbi lani napovedalo prisilno izterjavo 46 milijonov evrov odškodnine zaradi enostranske prekinitve pogodbe za izgradnjo hidroelektrarn na reki Vrbas. Entiteta BiH Republika Srbska mora Viaduktu po poročanju bosansko-hercegovskih medijev skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati več kot 50 milijonov evrov odškodnine.

Evropska organizacija za varnost zračnega prometa (Eurocontrol) je obvestila BHANSA, da je na podlagi sodne odločbe odrejena zamrznitev vseh izplačil agenciji, so v sredo po poročanju portala Klix.ba sporočili iz BHANSA.

Blokada izplačil bi vodila v zlom agencije

Čeprav ta državna agencija ni bila stranka v sporu, se sooča z možnostjo blokade sredstev, ki so nujna za nemoteno izvajanje zračnega prometa. Agencija je zato poslala nujno prošnjo vladi, predsedstvu in parlamentu BiH, v kateri so poudarili, da bi blokada izplačil vodila v popoln zlom agencije, to pa bi lahko na koncu povzročilo tudi zaustavitev letalskega prometa in izgubo delovnih mest.

Republika Srbska je leta 2004 s podjetjem HES Vrbas, katerega večinski lastnik je slovenski Viadukt, podpisala 165 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo za izgradnjo dveh hidroelektrarn na omenjeni reki na zahodu države. Ker projekta tudi po desetih letih niso izpeljali, so pogodbo septembra 2015 razdrli.

BiH arbitražni spor izgubila

HES Vrbas je oktobra 2015 na vlado Republike Srbske vložil odškodninski zahtevek zaradi odpovedi pogodbe. Ker je vlada zahtevo zavrnila, je Vidaukt kot večinski lastnik HES Vrbas leta 2016 v Washingtonu vložil zahtevo za arbitražo z BiH.

BiH je arbitražni spor na arbitražnem sodišču v Washingtonu leta 2022 izgubila. Vlada entitete je nato vložila zahtevo za razveljavitev te odločitve in dala brezpogojno jamstvo, da bo dolg poplačala, če odločba ne bo razveljavljena. Arbitražni svet v Londonu je v začetku maja lani njihovo zahtevo po razveljavitvi zavrnil.