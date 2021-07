Bi vaniljev sladoled? Naredili so test, poglejte, kaj so vse našli

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v poletnih mesecih za testiranje kakovosti izbrala vaniljev sladoled. »Sladoled je sladica, ki se še posebno prileže v vročih poletnih dneh, čeprav je klasični vaniljev sladoled glede na pestro ponudbo priljubljen celo leto. Test vaniljevih sladoledov, ki je najbolj številčno zastopan v trgovskih zamrzovalnikih, je pokazal velike razlike predvsem v hranilni vrednosti in sestavinah, pri dveh pa smo odkrili tudi preseženo vrednost enterobakterij oziroma mikroorganizmov,« so zapisali pri ZPS.



Celotno besedilo z izsledki testiranj je sicer na njihovi spletni strani zaklenjeno in plačljivo. Testirali so 16 sladoledov različnih blagovnih znamk. Večina jih vsebuje preveč aditivov in rastlinske maščobe. In še, da najdražji vaniljev sladoled ni najkakovostnejši.

