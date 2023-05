Bi v Sloveniji uvedli smrtno kazen za najbolj krute zločince? Tako pravijo naši bralci

Po strelskih napadih v Srbiji je srbski predsednik predlagal ponovno uvedbo smrtne kazni, a srbska vlada njegovega predloga ni podprla. Odzivi na njegov predlog so v Srbiji različni in odmevajo tudi pri nas. Kaj menite o uvedbi smrtne kazni, smo vprašali tudi vas in prišli do presenetljivih ugotovitev.

Kar 64 odstotkov sodelujočih v naši anketi pravi, da podpira uvedbo smrtne kazni za najbolj izprijene morilce. Slaba četrtina (24 odstotkov) uvedbi takšne kazni nasprotuje, saj po njihovo takšna kazen ne rešuje vzroka težav. 12 odstotkov anketirancev pravi, naj o tem odloči stroka.

Rezultati ankete. FOTO: Sn

Podpora narašča

Ob tem smo se spomnili, da smo leta 2021 na naši spletni strani objavili anketo, v kateri smo vas spraševali naslednje. »Zadnja smrtna kazen je bila v Sloveniji izvršena leta 1959. Je prišel čas, da jo ponovno uvedemo?« Takrat je kar 63 odstotkov sodelujočih odgovorilo pritrdilno. »Da, izprijeni morilci otrok in drugih nedolžnih ljudi si zaslužijo električni stol.« 37 odstotkov anketirancev pa je izbralo odgovor: »Ne, v Sloveniji naj ostane prepoved smrtne kazni.«

Rezultati ankete iz leta 2021. FOTO: Sn

Če potegnemo črto, lahko ugotovimo, da se je v tem času naklonjenost uvedbi smrtne kazni med našimi bralci za najbolj izpirjene morilce nekoliko povečaa