Bi si upali na človeško centrifugo? Imamo podrobnosti o zelo zanimivi službi (FOTO)

Na Inštitutu Jožef Štefan iščejo moške, stare od 18 do 45 let, ki jih potrebujejo za raziskavo. Moške želijo testirati tako, da bi jih 20 minut vrteli na človeški centrifugi. Potrebujejo pet prostovoljcev, plačilo je po dogovoru.

Kako preprečiti izgubo mišične in kostne mase v vesolju?

Raziskovalci Instituta Jožef Štefan pripravljajo na novo raziskavo Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo. Glavni cilj raziskave je primerjava in ovrednotenje različnih vadbenih strategij za življenje v vesoljskih plovilih, s čimer bi lahko preprečili izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov. Rezultati raziskav bodo v pomoč tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji.

Institut tovrstne poskuse izvaja od leta 2001, do danes jih je izvedel že štirinajstkrat. Tokratna raziskava poteka v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, njen namen pa je spremljati z vadbo simulirano zemeljsko težnost v vesoljski breztežnosti. Največji problem, s katerimi se srečujejo astronavti med svojimi potovanji v vesolje, je namreč izguba mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu. V dosedanjih raziskavah se je že izkazalo, da je vadba ena najboljših metod, ki lahko prepreči te spremembe, zdaj pa raziskovalce zanima še bolj natančno, kakšna vadba je optimalna.

Kaj je to človeška centrifuga?

Preprosto povedano je to vrtenje. S tem vrtenjem želijo v breztežnostnem prostoru v vesolju ustvariti zemeljsko težnost. Ta bi morebiti pomagala pri manjši izgubi mišične in kostne mase astronavtov v vesolju. Če bi ob tem še vadili in dodali vibracijsko vadbo, bi bilo mogoče to še bolj učinkovito. Ali to drži ali ne, bodo poskušali ugotoviti raziskovalci IJS v Planici. Za ta poskus torej potrebujejo zdrave moške, stare med 18 in 45 let.

Tole je naprava za centrifugiranje ljudi. FOTO: Katja Bidovec In Arne Hodalič

Kaj in kako bodo raziskovali v Planici, preberite v četrtkovih tiskanih Slovenskih novicah.

V Evropi podobne poskuse že izvajali

Trije laboratoriji po Evropi že več let raziskujejo ta problem. V Nemčiji (DLR) so pred dvema letoma končali raziskavo, kjer so bili preiskovanci izpostavljeni umetni težnosti, kar pomeni, da so se vrteli na centrifugi pol ure na dan, vendar želenih učinkov raziskovalci niso potrdili. Trenutno teče poskus v Franciji (Inštitut Medes), kjer medtem ko so na centrifugi, preiskovanci tudi kolesarijo. Rezultati še niso znani, saj se bo poskus končal šele julija.

Kdo se lahko prijavi za raziskavo?

Protokol raziskave mora odobriti Komisija za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje. Tudi tokrat bo raziskava potekala po postopku, ki jo inštitut izvaja že 20 let. »Tokrat iščemo le moške, zdrave moške od 18 do 45 let, glede njihovega zdravstvenega stanja pa bodo odločali zdravniki. Vključitveni in izključitveni dejavniki so že znani in jih je določila strokovna komisija pri ESA, tako da bodo preiskovanci podobni v vseh treh laboratorijih,« so pojasnili na IJS.

Vsem zainteresiranim bo raziskava predstavljena večkrat in zelo natančno. Tisti, ki bodo izbrani, bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave, tam bodo živeli in v teh dveh tednih sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčno-žilnega sistema. Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala 60 dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Dvakrat po 15 dni testiranj in 60 dni raziskave, skupno torej 90 dni njihovega sodelovanja.

Kako bo izgledal delovnik preiskovancev?

Delavnik preiskovancev ne bo trajal osem ur na dan, ampak 24 ur na dan, zato je seveda prav, da dobijo povrnjene stroške za 24 ur na dan.

Med samim poskusom in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, potem pa bomo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih par mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. Evropska vesoljska agencija preiskovance spremlja še dve leti po koncu raziskav. Tudi za plačilo preiskovancev poskrbi Evropska vesoljska agencija.

»Raziskava bo obsežna in morda tudi nenavadna, njeni izsledki bodo v pomoč ne samo astronavtom za potovanja v vesolje, ampak tudi ljudem na Zemlji. Zaveza Evropske vesoljske agencije je Življenje v vesolju za življenje na Zemlji, kar pomeni, da so vsa spoznanja za življenje v vesolju uporabna tudi za življenje na Zemlji,« še pojasni vodja projekta dr. Igor Mekjavić.