Bi si radi privoščili terme med jesenskimi počitnicami? Poglejte, kje imajo najcenejši paket

Počasi se bližamo prvim počitnicam v letošnjem šolskem letu. Jesenske počitnice bodo tokrat med ponedeljkom, 31. oktobra, in petkom, 4. novembra. Dela in šole prosti dnevi so ponavadi čas za okrivanje novih krajev in sproščanje z družino. Slovenci se tudi med krompirjevimi počitnicami radi odpravimo od doma, med priljubljenimi cilji so zdravilišča.

V luči nenehne rasti cen na vseh področjih smo se odločili preveriti, koliko bi za nekaj dni oddiha v tarmah v Sloveniji potrebovala povprečna družina z dvema odraslima in dvema otrokoma, starima med 5 in 10 let. Izbor term smo naredili po spletni strani Slovenskih zdravilišč, kjer so zbrana vsa zdravilišča v naši državi. Vse izbrane terme ponujajo posebne cene v času jesenskih počitnic.

Terme Olimia ponujajo paket, ki ga lahko koristite od 1.11. do 6.11 in stane 142 evrov na osebo (vključen polpenzion), 2 otroka imata bivanje zastonj. Za tri noči bi torej to znašalo 852 evrov.

Terme Rogaška imajo ponudbo za 69 na osebo, otrok do 7. leta biva zastonj, nočitev otroka do 12. leta stane 30 evrov. Vse skupaj bi za tri nočitve v določenem terminu znašalo 504 evre.

Terme Zreče ponujajo gratis bivanje za 1 otroka do 12. leta. Za ostale tri družinske člane bi tri dni bivanja stalo 585 evrov.

V Termah Dobrna en otrok do 12. leta ibiva brezplačno, drug pa ima popust, odvisno od starosti, v našem primeru ima 50-odstotnega. Najcenejša izbira iz njihove ponudbe je za 75 evrov na osebo, kar za celotno družino, kot opisano zgoraj, znaša 562 evrov.

V Termah Čatež za krompirjeve počitnice ponujajo paket za 375 evrov za vso družino, vendar v paketu ni vključene hrane, kar v vseh zgornjih ponudbah je. Ponujajo pa tudi bivanje v appartmajih ali mobilnih hiškah za 133 evrov na noč, kar skupaj pomeni 399 evrov. V paket je vključen vstop v bazene za dve osebe, torej bi bilo potrebno doplačilo za bazen za dva otroka.

Terme 3000 – Moravske Toplice ponujajo družinske pakete za 87 evrov na osebo, dva otroka pa bivata brezplačno. Za tri noči bi tako odšteli 522 evrov. Paket vključuje polpenzion.

Terme Ptuj imajo na izbiro ponudbo za 102 evra na osebo na nočitev, polpenzion, 2 otroka do 12. leta pa bivata brezplačno. Skupaj bi za oddih, kot smo ga opisali zgoraj, odšteli 612 evrov.