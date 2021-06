Bi se radi cepili brez naročanja in sami izbrali cepivo? Razkrivamo, kdaj in kje je to mogoče

Cepljenje za nenaročene osebe TOREK: 1. 6. 2021 9.10–11.00 (JOHNSON & JOHNSON)

SREDA: 2. 6. 2021 15.00–17.00 (PFIZER)

ČETRTEK: 3. 6. 2021 12.00–16.00 (MODERNA)

Cepljenje proti covidu 19 se v Sloveniji nadaljuje. Po ponedeljkovih podatkih se je cepilo s prvim odmerkom 661.138 oseb (približno 39 %), z vsemi odmerki pa 402.688. Delež je še vedno dokaj majhen in nismo blizu precepljenosti populacije.Naročanje na cepljenje še vedno poteka prek portala zVem. So pa v ZD Celje znova pripravili tudi termine cepljenja za nenaročene paciente. Vsakdo lahko pride in se cepi proti covidu 19. Vse odrasle, ki bi se želeli cepiti, lahko v hali L celjske dvorane Golovec v torek, sredo in četrtek cepijo brez predhodnega naročanja, in sicer v torek med 9.10 in 11.00 s cepivom Johnsona & Johnsona, v sredo med 15. in 17. uro s cepivom Pfizerja in Biontecha ter v četrtek med 12. in 16. uro s cepivom Moderne.Če cepiva zmanjka, se cepljenje tisti dan v navedenem terminu zaključi.Imate zgodbo za nas? Pišite nam.