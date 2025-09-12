Bi radi pomagali? Bolni 15-letnici preti zima brez ogrevanja (FOTO)

»Obupana sem, jesen in zima me zelo skrbita, saj se bojim, da bomo kljub nekaj gozda, ki ga imamo v lasti, ostali na mrzlem,« pripoveduje 39-letna Helena Smej iz Hinj v Suhi krajini. Sicer pozitivna Helena se je znašla v primežu življenjskih stisk.

Je mama dveh deklic, starih 15 in 13 let, po ločitvi se je leta 2019 z deklicama preselila nazaj v hišo staršev, z njimi živita še njena mama in njen drugi mož. »Hiša je zelo stara, v uporabi imamo samo dve sobi, saj vidite sami, brez izolacije, okna ne tesnijo, vse je črno od vlage. Ko je bil oče še živ, je še nekako šlo, zdaj pa smo se finančno povsem izčrpali, sploh po tistem, ko je mama zamolčala, da ni plačevala računov za telefon, zato smo imeli izvršbo,« pripoveduje 39-letnica, ki je kmalu po tistem, ko je začela starejša hči Lana hoditi v šolo, ostala doma.

Helena Smej je obupana, saj jo skrbi, kako bodo preživeli zimo. FOTO: Gordana Stojiljković

»Delala sem v tiskarni, a ko je moja Lana začela hoditi v šolo, je bilo nemogoče, saj so me ves čas klicali, da ni dobro, obrača oči, da naj jo pridem iskat. V vrtec sta jo hodila iskat moja starša, v šolo pa ne več. Kateri delodajalec bi to prenašal?« se sprašuje sogovornica, ki je zato pustila službo in ostala doma. »Zdravnica mi je rekla, da tako ne bo šlo, da ne morem hoditi v službo in skrbeti za Lano.«

Lani so namreč na prvem sistematskem pregledu ugotovili, da ima prevelik obseg glave in ji diagnosticirali bolezen hidrocefalus.

»V njenih možganih se nabira voda, zato ima v glavi vstavljeno VPD drenažo, pa tudi sicer ima kar precej težav z zdravjem. Je invalidka tretje kategorije in je otrok s posebnimi potrebami, drenažo v možganih bo potrebovala vse življenje. Zaradi bolezni ima težave s pritiskom, srčno popuščanje in zelo močne glavobole, ki povzročajo bruhanje, slabost, zavijanje z očmi ...« pripoveduje Smejeva in dodaja, da je imela zadnjo operacijo na možganih leta 2023.

Čeprav pozno, je deklica shodila, spregovorila, vmes pa so bile terapije pri fizioterapevtu, logopedu, redni pregledi pri nevrokirurgu, nevrologu ...

V dotrajani hiši brez centralnega ogrevanja

Lana je bila med našim obiskom doma. Zelo tiha in skromna deklica je OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu, šolo za otroke s posebnimi potrebami, kamor jo je mama dnevno vozila, končala z lepim uspehom, jo pohvali mama.

Lana ima bolezen hidrocefalus, kar pomeni, da se ji v možganih kopiči odvečna tekočina. Zaradi tega ima v možganih drenažo. FOTO: Osebni arhiv

»Prejela je priznanje novomeškega župana Gregorja Macedonija. Zdaj je končala prvi letnik srednje šole za izdelavo tekstilij za otroke s posebnimi potrebami v Ljubljani, ki traja dve leti. V Ljubljani biva v domu Janeza Levca,« pripoveduje njena mama, ponosna, da ima Lana en prav poseben talent – čudovito namreč riše oziroma slika.

Mlajša hči je na srečo zdrava. Med našim obiskom je bila na morju z očetom. »Mlajšo hčer ima bivši mož rad, medtem ko Lano povsem zanemarja,« pravi in dodaja, da ji neredno plačuje tudi preživnino, za obe deklici skupno 250 evrov.

V dotrajani hiši brez centralnega ogrevanja – zgodnje nadstropje hiše je bratovo – tako živi pet oseb. Poleg Helene in deklic še njen drugi mož, s katerim spita na deskah in jogiju in je zaradi zdravja ravno tako brezposeln, in njena mama z nizko pokojnino. Ko povprašamo Lano, česa si kaj želi, izstreli: »Da bi imela svojo sobo.« To seveda ni mogoče, saj imajo v hiši le dve sobi, v eni je Helena z možem, v drugi pa deklici in njuna babica.

Hiša je dotrajana, polna vlage, brez izolacije in centralne kurjave. FOTO: Gordana Stojiljković

»Mama nam je zamolčala, da je zaradi neplačevanja računov za T-2 dobila izvršbo v višini 1659 evrov, zato so prišli rubežniki in nam odpeljali traktor in cepilnik drv. Zdaj smo v situaciji, da imam gozd (ki je tudi bratov), nimam pa traktorja in cepilnika drv, z avtom pa v gozd ne morem. Ker imamo gozd, ne dobimo socialne pomoči, poleg tega nam je CSD pomagal pri plačilu doma za Lano v Ljubljani. Rdeči križ nam je plačal en račun za vodo, zdaj čakamo na obisk društva Viljem Julijan, saj smo tudi njih prosili za pomoč,« našteva sogovornica.

Predvsem jo skrbi, da bi morali v stari, neizolirani hiši zimo preživeti brez drv. »Veste, tudi če hočem posekati svoja drevesa v gozdu, me to stane več kot sto evrov na kubični meter, saj mi jih mora nekdo prepeljati in razsekati. Za povprečno zimo bi potrebovali šest, sedem kubikov, absolutno nimamo tega denarja,« pravi Helena, ki se bori s hudo obliko bolezni ščitnice. »Vsak, ki me vidi, najprej pomisli, da ta samo je,« jo zalijejo solze. Medtem ko je večina zadnje tedne uživala v morskih radostih, morja Helena od blizu ni videla že sedem let, zdaj pa sta tu jesen in pred vrati mrzla zima. »Vse breme je,« pravi, »na mojih plečih in samo vprašanje časa je, koliko še lahko prenesem.«