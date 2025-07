Bi radi ležali in ob tem še zaslužili 4000 evrov? To vam ponujajo koprski znanstveniki

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper išče 10 prostovoljk in 27 prostovoljcev, starih med 18 in 35 let, za udeležbo v 21-dnevni raziskavi, ki simulira vpliv breztežnosti na človeško telo. Udeleženci bodo v sklopu t. i. Bed Rest raziskave tri tedne ležali brez prekinitve, v zameno pa prejeli nadomestilo v višini 4000 evrov bruto.

Gre za uveljavljen znanstveni postopek, ki ga ZRS Koper izvaja v sodelovanju z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami in vesoljskimi agencijami. Cilj raziskave je pridobiti nova spoznanja o delovanju človeškega telesa v pogojih breztežnosti in prispevati k večji varnosti vesoljskih misij – tudi turističnih.

Pod budnim očesom strokovnjakov

Udeleženci bodo nastanjeni v posebej prilagojenih prostorih Splošne bolnišnice Izola, kjer bodo ves čas pod zdravstvenim nadzorom. Ekipa bo skrbela za njihovo zdravje, higieno in počutje.

Doslej so v okviru raziskave že preučili 92 moških, starih od 18 do 75 let, ki so neprekinjeno ležali od 10 do 35 dni. Vsi so raziskavo uspešno zaključili. Rezultati preteklih raziskav so bili predstavljeni v 59 znanstvenih člankih, uporabni pa niso le za astronavte, ampak tudi za izboljšanje zdravstvene oskrbe na Zemlji.

Vesoljska znanost z vplivom na vsakdan

Pridobljena spoznanja pomagajo razumeti posledice dolgotrajnega ležanja in zmanjšane telesne aktivnosti – denimo pri bolnikih v rehabilitaciji ali pri starajoči se populaciji. Takšna dognanja omogočajo razvoj učinkovitih ukrepov za ohranjanje telesne zmogljivosti tudi v ekstremnih pogojih.

Konec avgusta bo ZRS Koper začel že sedmo zaporedno raziskavo Bed Rest. Tokrat potrebujejo 10 zdravih žensk in 27 zdravih moških, starih med 18 in 35 let. Po koncu ležalne faze sledi še 21-dnevna nadzorovana rehabilitacija v izbranem fitnes centru v domačem kraju udeleženca.

Vsi zainteresirani si lahko podrobnosti preberejo in oddajo prijavo na uradni spletni strani projekta: Bed Rest 2025 – ZRS Koper.