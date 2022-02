Bi radi kot obveščevalec delali v Sovi? Zdaj imate priložnost

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) zaposluje. Objavili so razpis za sedem prostih delovnih mest za nedoločen čas in zapisali: »Svet se spreminja in razvija iz dneva v dan, zato je delo v obveščevalni agenciji še toliko bolj zanimivo in razgibano. Delo v Sovi ni samo služba, je poslanstvo zagotavljanja varnosti naših družin, sodelavcev, prijateljev in naše države ter prispevanje k nacionalni varnosti.«

Kandidatom ponujajo stabilno in stalno zaposlitev, a vseeno dinamično in razgibano delo. Iščejo takšne, ki želijo spoznati obveščevalno delo, napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije in kibernetsko varnost. Kandidati naj bodo pripravljeni na izzive, ki jih ponujajo najsodobnejše tehnologije.

Zapisali so, da za potrebe razvoja in vzdrževanja orodij ter sistemov iščejo kandidate, ki so inovativni, prilagodljivi, zmožni razvojnega razmišljanja in pridobivanja novih znanj ter bi želeli postati del njihove ekipe.

Zaposlijo podsekretarja za informacijsko varnost, podsekretarja za razvoj IT-storitev informacijske varnosti in informatike, dva višja svetovalca za telekomunikacije informacijsko varnost in informatiko, višjega svetovalca za elektrotehniko in telekomunikacije, referenta za razvoj IT-storitev in podporo ter svetovalca za kibernetsko varnost.

Razpis je odprt do vključno 9. februarja 2022. Del izbirnega postopka so tudi pisno testiranje in razgovori s kandidati, ki naj bi bili predvidoma 14. in 15. februarja.