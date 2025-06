Bi morali zvoniti alarmi? Slovenke spet rodile manj otrok, razkrivamo v kateri regiji najmanj

V Sloveniji se je število rojstev ponovno zmanjšalo; lani se je rodilo 16.875 otrok, najmanj doslej in 0,7 odstotka manj kot leto prej. Povprečna starost mater je bila 31,1 leta, tistih, ki so rodile prvič, pa 29,6 leta, kažejo podatki statističnega urada (Surs).

Rodilo se je 8835 dečkov in 8040 deklic

Število rojenih se je v letu 2024 v primerjavi z letom prej, ko se je prvič v zgodovini rodilo manj kot 17.000 otrok, še zmanjšalo. Rodilo se je 8835 dečkov in 8040 deklic. V primerjavi s predlani je bilo rojstev za 0,7 odstotka oziroma 114 manj in najmanj doslej. Na 1000 prebivalcev se je rodilo 7,9 otroka, najmanj od leta 1922, odkar Surs spremlja podatek o rojenih. Dolgoletno razmerje med rojstvi dečkov in deklic znaša 105-106 dečkov na 100 deklic. Zadnjih šest let se povprečne starosti mater ob rojstvu otroka niso spremenile. Ženske so v povprečju rodile pri 31,1 leta, kar je sicer najvišja vrednost po drugi svetovni vojni. Celotna stopnja rodnosti je v letu 2024 znašala 1,52. V zadnjih letih večji delež mater rojeva pri višji starosti in rodi manj otrok. Medtem ko so pred 40 leti največ otrok rojevale matere v starostni skupini 20-25 let, so lani sorazmerno največ otrok rodile matere, stare 29-31 let.

Povprečna starost poročenih mater je 31,3 leta

Lani se je 7512 otrok rodilo v zakonski zvezi, 9363 (55,5 odstotka) otrok pa neporočenim materam. Povprečna starost poročenih mater (31,3 leta) je bila za 0,4 leta višja od povprečne starosti neporočenih mater (30,9 leta).

3139 (18,6 odstotka) otrok so rodile tuje državljanke, med katerimi jih je največ imelo državljanstvo BiH (46 odstotkov), sledile so državljanke Kosova (22 odstotkov). Tujke, ki so lani rodile v Sloveniji, so bile v povprečju stare 29,6 leta in skoraj dve leti mlajše od Slovenk (31,4 leta). Približno četrtina otrok, ki so jih rodile, je po očetu prejela državljanstvo Slovenije.

Največ dečkov je dobilo, prvič doslej, ime Mark, največ deklic pa, ponovno, ime Ema Starši so za novorojene dečke prvič doslej najpogosteje izbrali ime Mark. Tako je bilo poimenovanih 205 (2,3 odstotka) lani rojenih fantkov. Mark je bil doslej najvišje uvrščen v letih 2017 in 2020 (na tretjem mestu), sicer pa se med prvo deseterico uvršča že od leta 2011, navaja Surs. Luka, ki je bilo najpogostejše ime 23 let in tudi še predlani, je med lani rojenimi zdrsnil na 4. mesto (169 dečkov). Drugo najbolj priljubljeno ime je bilo Jakob, tretje Filip. Med novorojenkami pa jih je lani ponovno največ dobilo ime Ema. Tako so starši poimenovali 165 (2,1 odstotka) deklic. Med peterico najbolj priljubljenih dekliških imen za lanske novorojenke spadajo še Mia, Julija, Hana in Zala.

Najmanj otrok je bilo rojenih v obalno-kraški regiji

Lani se je na dan rodilo v povprečju 46 otrok, pri čemer pa so precej odstopali konci tedna, saj je bilo rojstev takrat v povprečju okoli devet manj (37), medtem ko je bilo na delovni dan rojenih povprečno 50 otrok. Največ se jih je rodilo v petek, 20. septembra (74), najmanj pa v nedeljo, 7. aprila (23). Najmanj otrok na 1000 prebivalcev je bilo predlani kot lani rojenih v obalno-kraški statistični regiji (6,5), največ pa v jugovzhodni Sloveniji, ki je sicer že več let na vrhu po rodnosti. Ob rojstvu prvega otroka so bile v povprečju najmlajše matere v koroški regiji (28,3 leta), najstarejše pa v obalno-kraški in osrednjeslovenski (30,5 leta).