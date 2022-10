Bezenšek česa takega ni pričakoval: Sovraštvo je šlo predaleč, grozili so mi z eliminacijo

Za predsedniško funkcijo se ne bo potegoval Gregor Bezenšek ml., so sporočili iz njegovega štaba. Razloge za odstop od kandidature za funkcijo predsednika republike je Bezenšek pojasnil osebno na današnji izredni novinarski konferenci. Razlogi za izstop niso javnomnenjske raziskave, ki mu ne napovedujejo zmage, temveč izključno osebni razlogi. »Sovraštvo v Sloveniji je šlo preko vseh mej. Gregor ima le družino in je neodvisen kandidat. Nihče ni pričakoval, da bo tako vzdušje. Vsak ve, da v politiki ni lahko, a da je tako eskaliralo ... enostavno je bil primoran to sprejeti,« so nam še pred začetkom konference povedali v njegovem štabu.

Grožnje so bile prehude

Bezenšek je pojasnil, da je bil zaradi kandidature deležen »izjemnih pritiskov, sovražnih sporočil in groženj. To se močno dotika tudi moje družine. Zadnji teden sem deležen posrednih in neposrednih groženj. Na tem mestu je zame meja jasno prekoračena. Doma imam ženo, hčerko in trimesečnega sina in nikakor ne morem dovoliti, da se sovraštvo na kakršen koli način vmeša v pore našega družinskega življenja,« je dejal. Kakšne so te grožnje, ni želel konkretizirati, a naj bi šlo za fizično nasilje in tudi grožnje z »eliminacijo«. V štabu bodo po prejemu vseh groženj »ustrezno ukrepali tudi preko uradnih institucij, če bo to potrebo.«

Slabša uvrstitev na javnomnenjskih lestvicah tako ni razlog za odstop. »Zanj je zmaga že to, da se je odločil za kandidaturo in da je zbral 6000 podpisov. Zanj je vsak glas in vsak odstotek zmaga. Rezultati so bili več čas kampanje podobni, zato to ni razlog,« pojasnjujejo v štabu. Bezenšek se je zahvalil svojim podpornikom. »Hvala vsakomur, ki je dal zame podporo in podpis. Še vedno bom zastopal svojo vizijo in se trudil za sočloveka. Vsem kandidatom želim vse dobro. Slovenija, vse vas imam rad.«

Pirc Musarjeva: Obžalujem njegov odstop

Na Bezenškovo napoved, da ne bo več predsedniški kandidat, se je že odzvala kandidatka Nataša Pirc Musar: »Obžalujem izstop korektnega in neodvisnega kandidata, ki je ne le prvi zbral podpise, ampak marsikoga pozitivno presenetil z izdelanimi stališči in tehtnimi mnenji, ki jih je razgrnil na soočenjih prejšnji teden. Neodvisnim kandidatom ni lahko, a jaz se tudi zato borim naprej.«

