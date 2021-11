Besni zaradi Alenke Bratušek, poglejte, kaj je naredila

»Nedopustno je, kar si je brez našega dovoljenja in soglasja privoščila stranka SAB s predsednico na čelu.« Tako se začenja objava DSO Ljubljana Vič-Rudnik (pod njo je podpisana direktorica Melita Zorec), ki se nadaljuje, da je Alenka Bratušek »brez dovoljenja snemala svoja politična stališča pred našim domom in jih zdaj javno objavlja. To obsojamo in se od izjav političarke ograjujemo«.

Vztrajajo, da v njihovem domu, pa tudi pred njim, ni nobenega prostora za politiko, zato prosijo, da se to spoštuje: »V DSO Ljubljana Vič Rudnik ne dovolimo, da bi nas kdor koli uporabljal kot pano oz. ozadje za svoje politične interese.«

Zapis direktorice Zorec je nastal zaradi spodnjega posnetka Bratuškove. Na njem je postavljena pred prej omenjeni DSO, v posnetku ga sicer neposredno ne omenja, govori pa predsednica SAB o dvigu plač v zdravstvu in socialnem varstvu. So za dvig, ne pristajajo pa na to, da se, po njenih besedah, več kot petodstotni dvig prevali na uporabnike, torej na upokojence. V SAB od vlade zahtevajo, da zagotovi denar za sporazum, ki ga je podpisala.