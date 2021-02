Besne branjevke: na kupe svežega cvetja bo romalo v smeti

Kmalu bo valentinovo, zato so prodajalci cvetja na tržnici naročili več zaloge kot običajno. A so te dni doživeli hladno prho: na ljubljanski tržnici jih je obiskala težna inšpekcija in jih obvestila, da je po vladnem odloku prodaja cvetja na tržnici prepovedana. Kot je ena od prodajalk povedala na TV Slovenija, bodo zdaj kupi cvetja romali v smeti. Prodajalke se jezijo tudi, ker cvetje lahko prodajajo v živilskih trgovinah.



Preverili smo, zakaj še ta prepoved. Z ministrstva za gospodarstvo in tržnega inšpektorata so nam pojasnili, da so tržnice s hrano lahko začele spet obratovati 28. decembra lani, in v skladu z dopolnitvijo odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Od takrat naprej se ta izjema v odloku ni spreminjala.



»To pomeni, da je na tržnicah dovoljeno prodajati sadje in zelenjavo ter druga živila, ni pa dovoljeno prodajati drugega blaga

med katerega sodi tudi cvetje,« so zapisali na tržnem inšpektoratu.



Tržnice so bile sicer vseskozi, od 24. oktobra do 23. decembra lani, uvrščene med izjeme, s tem da od 16. novembra do 23. decembra na tržnicah ni bilo dovoljeno prodajati oblačil, obutve in tehničnega blaga, lahko pa so prodajali cvetje. V trgovinah prodaja cvetja dovoljena »Trenutno veljavni odlok med izjeme uvršča tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah, razen za nogavice in perilo. V teh prodajalnah več kot polovica asortimana predstavljajo živila, blago za osebo nego in čiščenje. V njih ni dovoljeno prodajati oblačil in obutve, razen nogavic in perila. Ostalo blago, katero predstavlja manj kot polovico prodajanega asortimana (npr. igrače, posoda, papirna galanterija, tehnično blago, tudi cvetje), se v teh prodajalnah lahko ponuja in prodaja.«



Med izjemami, ki bi lahko poslovale, tudi ni cvetličarn.



Na ministrstvu za gospodarstvo pa so sicer še dodali, da je še danes predvideno sprejetje novega odloka, ki bi veljal od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021, in v okviru katerega so v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko dodane nove izjeme od prepovedi.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: