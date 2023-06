Besna Ljubljančanka: Nad mojim otrokom se vrši huda diskriminacija

»Nad mojim otrokom se vrši huda diskriminacija«. S temi besedami je mama otroka z Downovim sindromom iz Ljubljane opisala težave, ki jih je imela z iskanjem počitniškega varstva zanj, so poročali v oddaji 24 ur. Različne organizacije njenega otroka niso bile pripravljene sprejeti v počitniško varstvo zgolj zato, ker ima Downov sindrom.

Tako so vključitev njenega otroka s posebnimi potrebami zavrnili tudi v organizacijah in klubih, ki jih financira Mestna občina Ljubljana (MOL).

Vsi izvajalci počitniškega varstva so mami sporočili, da zavračajo varstvo. In to kljub temu, da MOL javno zagotavlja, da je sodelovanje v takšnem varstvu omogočeno tudi mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami.