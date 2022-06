Bešič Loredan razkril, kdaj bo znana nova strategija za epidemijo in kdo jo bo vodil

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je posle od predhodnika Janeza Poklukarja prevzel že v četrtek, je danes na novinarski konferenci skupaj s svetovalcema Tjašo Vidic in Alešem Šabedrom predstavil načrt dela in ožjo ekipo, ki z njim prihaja na ministrstvo za zdravje.

Bešič Loredan je uvodoma predstavil svojo kadrovsko zasedbo na ministrstvu za zdravje. Vodja kabineta bo Sandra Kašca, Tjaša Vidic bo skrbela za komunikacijo med ekipo na ministrstvu in kabinetom predsednika vlade, Šabeder bo vzpostavil urad za nadzor nabave in kakovosti v zdravstvu, ki bi lahko v treh tednih zaživel, v ekipi pa bosta tudi Tina Jamšek in Erik Brecelj, ki ga je minister pozval, naj ostane kritičen do sistema in naj opozarja na morebitne napake.

Minister je večkrat poudaril, da je treba zdravstveni sistem povezati v celoto, zato so potrebne večje reorganizacije, novi oziroma močni direktorati, digitalizacija informacijskih sistemov, povezanost zdravstvenih služb na več nivojih. Želijo si, da bo zdravstveni sistem »hitro delujoča vitalna struktura«.

Med prvimi prioritetami bodo strategija glede covida, rešitve za primarno raven in čakalne dobe. Strategijo za boj z epidemijo bodo predstavili v začetku septembra in se ne bo spreminjala. Vodenje epidemije bodo prestavili na NIJZ, Bešič Loredan pa je bil jasen, da jo bo vodil Mario Fafangel.

Finance za dober zdravstveni sistem so po besedah ministra zagotovljene, koliko denarja bodo za spremembe namenili, pa bo znano, ko bodo pripravili kadrovski in delovni načrt. V letu in pol želijo pretresti zdravstveni sistem, da bi lahko ocenili, kje je zgornja meja obremenitev, kar se izkoriščenosti prostorov, opreme in kadra tiče.

O dolgih čakalnih vrstah je dejal, da je zaznati veliko nepravilnosti. Rešitev sicer po ministrovih besedah ni enostavna, a bo najprej treba poenotiti vse sezname na NIJZ, ministrstvu in v bolnišnicah. »Čakalne vrste je treba poenotiti.« Po njegovih besedah ministra so tudi primeri, ko je bila pacientom storitev že opravljena, pa so še vedno zavedeni v sistemu. »Ali gre za malomarnost ali kaj drugega, bomo preverili.« Želja ministra je, da bi se vse težave v zdravstvu hitro analizirale in s tem tudi kar najhitreje odpravile, k čemer pa naj bi pripomogla digitalizacija in dobra komunikacija. Po ministrovih besedah bodo rešitve znane konec junija.