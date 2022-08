Bešič Loredan šokiral: če se to ne bo zgodilo, bo odstopil

»Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva, generalni direktor bi moral odstopiti,« je na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Pravi, da je poslovanje UKC Ljubljana katastrofalno, pod vsako kritiko. Pravi, da bo Svet zavoda v prihodnjih dveh tednih potegnil poteze, če vodstvo ne bo odšlo in če se situacija ne izboljša, napoveduje, da bo moral odstopiti sam.

»Poslovanje UKC Ljubljana je v prve pol leta katastrofalno. Ustvarili so 28 milijonov evrov izgube,« je povedal Aleš Šabeder. »V kolikor se bo bo ta trend nadaljeval, bo UKC to leto zaključil s 60 milijoni evrov izgube.« Zavod je zaradi neizvajanja programov dobil 24 milijonov evrov državne pomoči, a je rezultat še vedno zelo slab. Razlog za slab poslovni rezultat je nerealizacija programa z zavarovalnico, če bi bil realiziran, bi bil ta rezultat boljši in pa slabo poslovanje. »Naraslo je število nadur, ob istem številu zaposlenih. Velika izguba se kaže v kritični likvidnostni situaciji. Imajo za več kot 60 milijonov evrov zapadlih obveznosti. Največji upnik je MF z več kot 31 milijoni.« Omenil je še dolge čakalne dobe in dodal, da je stanje zaskrbljujoče. »Vedeti je treba, da je je UKC dobil v času epidemije 100 milijonov evrov,« je dejal Šabeder.

Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič nima več podpore ministra. FOTO: Črt Piksi

»Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva. Po vsem tem, bi moral direktor takoj odstopiti in prevzeti odgovornost. Ministrstvo bo poskrbelo, da bo vseh 50 milijonov evrov do zadnjega centa, da je porabljenih za prenovo. Vsi zaposleni si zaslužijo novo stavbo, boljše pogoje za delo. Obiskali jih bomo in jim pojasnili, zakaj je to nujno potrebno,« je dejal in nadaljeval, da so številko jasne. »Svet zavoda mora na tej točki odreagirati. Mislim, da bo v naslednjih 14 dnevih potegnjena poteza, tako kot se mora ustanovitelj in gospodar do tega opredeliti. Če tega ne naredimo, je to naša odgovornost in bom moral sam odstopiti, če se situacija ne bo spremenila.«

MInister je še dejal: »Vemo, da v UKC Ljubljana zdravniki in drugo osebje dela veliko in dela dobro. Vodstvo dela slabo. Direktor razume poziv, saj je jasno. Svet zavoda bo svoje delo naredil korektno. 700 strani poročila bodo pregledali. Pravne podlage so. Če me sprašujete za ime, ki bi ga postavili na čelo UKC, ne, nimamo ga.«