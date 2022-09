Minister Bešič Loredan: Tega ni nikjer na svetu

Konec je drugega kroga pogajanj med vlado in zdravstvenim sektorjem, konsenza med njimi pa še ni. Kot sta na tiskovni konferenci povedala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, so včeraj zaključili drugi krog z vsemi pristojnimi sindikati v zdravstvu razen s Fidesom, ki je po 20 minutah sestanka zapustil pogajanja. Fides zahteva izstop iz sistema javnih plač za zdravnike in zobozdravnike, pogajati se želi ločeno od drugih sindikatov.

Loredan je zatrdil, da se na ministrstvu in v vladi zavedajo plačnih nesorazmerij v zdravstvu in jih želijo odpraviti. Da pa ne razumejo in niti jim sindikati niso dali odgovora na to, kaj bi pacienti pridobili z izstopom zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega razreda. »Stavka se nam zdi absolutno preuranjena,« je povedal Loredan, še posebej pa je spomnil na to, da se je Fides prejšnjič, torej lani, pogajal šest mesecev brez omenjanja stavke. Želel bi si, da bi se to zgodilo tudi tokrat, saj se po njegovih besedah želijo pogajati in zvišati plačne razrede za vse skupine. Želijo pa si tudi celovito prenovo plač v javnem sektorju takoj po koncu teh pogajanj. » Tega ni mogoče narediti do 19. oktobra, ko je napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov,« meni Loredan.

Ajanović Hovnikova je zatrdila, da bo vlada zagotovila uresničitev vseh doslej danih obljub, ne glede na to, katera vlada jih je dala. To pomeni tudi odstranitev plačnega stropa za zdravnike pri 57. plačnem razredu, kot je bilo dogovorjeno leta 2016.

Tega ni nikjer na svetu

»Mladi zdravniki so postali najmanj plačana skupina, imajo veliko odgovornost in so plačani premalo. Nikjer na svetu ni tako, da bi bil zdravnik po specializaciji manj plačan kot diplomirana medicinska sestra. Ti bi po našem predlogu dobili največjo povišico, drugi pa manj. Tisti, ki so dobili povišico novembra lani, ne bodo dobili nič. To predlaga vlada,« je pojasnil Loredan.

Kaj bodo predlagali?

Točen predlog bodo šele oblikovali, so pa v pogajanjih že predlagali 4,5 odstotno zvišanje za vse. Aprila 2023 pa bi še dodatni plačni razred dobili vsi, razen tistih, ki so se jim zvišali plačni razredi po dogovoru s Poklukarjem. Razmišljajo tudi o vezanosti plače na večkratnik povprečne plače, je povedala ministrica, minister pa da mora denar slediti opravljenim storitvam, treba je najti sistem za nagrajevanje učinkovitosti.

Kje se zatika?

V obdobju, ko se Evropa že ubada z eno največjih energetskih kriz, ko je 30.000 ljudi brez osebnega zdravnika, smo prosili vse, da ne zaostrujejo že zaostrenih razmer, sta povedala ministra. 30.000 ljudi v javnem sektorju ne prejema minimalne plače, zato ministra upata, da se bodo dogovorili, in napovedujeta nadaljevanje pogajanj vsako sredo do konca oktobra. Pogajala se bosta skupaj, da se izogneta temu, kar se je zgodilo zdaj, da so nekateri pozabili že dogovorjeno.