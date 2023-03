Bešič Loredan pojasnil, kako je z njegovim odstopom

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes zanikal, da bi bil na mizi njegov odstop, v kolikor ne bodo uspeli poenotiti stališč o izhodiščih strukturne prenove ZZZS. Po njegovih besedah je šlo za »medijsko bombico«, kaj se dogaja za zaprtimi vrati in kako vsak razume svojo odgovornost, pa da je stvar posameznika.

V medijih so se namreč v zadnjih dneh pojavile informacije, da naj bi na zadnji seji strateškega sveta za zdravstvo državna sekretarja Tjaša Vidic in Tadej Ostrc zagrozila z odstopom ministra Bešiča Loredana, če ne bodo uspeli poenotiti stališč o izhodiščih reforme oziroma strukturne prenove Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V odzivu za STA so v torek na ministrstvu zapisali, da se minister četrtkove seje strateškega sveta ni udeležil, besede glede odstopa pa da so bile izrečene v kontekstu, da se minister zaveda »svoje politične odgovornosti do podpisanih zavez koalicijskih partnerjev in je glede na status strateškega sveta kot posvetovalnega telesa treba priti v okviru predvidenih časovnic do vsebinsko primernih predlogov, ki sledijo korakom prenove zdravstvenega sistema«. Prav tako morajo biti časovno usklajene razprave, ki so vsebinsko povezane s koraki prenove iz koalicijskih zavez, so poudarili.

Minister pa je danes dejal, da o njegovem odstopu »ni bilo nikoli govora«. Na ministrstvu za zdravje po njegovih besedah nadaljujejo z delom, časovnica zdravstvene reforme in politične zaveze so jasne, kar je edina prava pot, je prepričan Bešič Loredan.

Na novinarsko vprašanje, s kakšnim sporočilom sta torej državna sekretarja prišla na sejo strateškega sveta, pa je odgovoril, da ni bilo nobenega sporočila. »Na strateškem svetu smo usklajevali temelje zakona o ZZZS, ki bo predstavljen in bo šel v javno obravnavo, ničesar drugega,« je zatrdil. »Sam ne bom odstopil, delam na polno in ekipa dela na polno, tako da ne vidim tu nobenih težav in tudi ne nobenih objektivnih dejstev, da bi kakorkoli odstopil,« je še dejal minister.

Domnevne grožnje z odstopom ministra za zdravje so sicer ob izjavah premierja Roberta Goloba glede usode napovedanih reform danes odmevale tudi v političnih vrstah.

Vodja poslancev največje vladne stranke Gibanje Svoboda Borut Sajovic je ob tem zatrdil, da še ni srečal ministra ali državnega sekretarja, ki bi bil tako »zakopan v delo ali tako angažiran«. Poudaril je, da celotna ministrska ekipa uživa podporo poslancev Svobode, Bešič Loredan pa da ni človek, ki bi se predal ali odstopil s porazom.

V opozicijskih SDS in NSi v grožnjah z odstopom ne vidijo smisla, strinjajo pa se, da minister za zdravje nosi politično odgovornost za izvedbo reforme zdravstvenega sistema.