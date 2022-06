Bešič Loredan po sestanku: Najbolj problematične dele želimo izolirati in najti rešitve

Na prvem od dveh napovedanih sestankih na ministrstvu za zdravje so za skupno mizo sedli predstavniki zdravstvene nege in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na spoznavnem srečanju so govorili o aktualni problematiki, med drugim o pomanjkanju medicinskih sester. Minister je predstavil tudi napovedani novi direktorat za zdravstveno nego.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman je v izjavi za medije po koncu sestanka dejala, da je za zdaj optimistična in zadovoljna. Sestanek je bil po njenih besedah spoznavne narave, med drugim so se spoznali tudi z državno sekretarko za področje zdravstvene nege Aleksandro Lah Topolšek, ki bo vodila formiranje novega direktorata za zdravstveno nego.

Minister je po sestanku povedal, da je predstavnikom zdravstvene nege predstavil razloge za ustanovitev omenjenega novega direktorata, sicer pa je vsak predstavil svoje videnje področja in problemov. Kot je pojasnila Ažmanova, so največji del pogovora namenili kadrovski problematiki v zdravstvu. Pomembno je ugotoviti, kako kadre, ki so vse starejši, zadržati v zdravstveni negi in babištvu in mlade navdušiti za te poklice, je poudarila.

Dobili so nalogo

Od ministra so predstavniki zdravstvene nege po njenih besedah dobili nalogo, da pripravijo izhodišča za ureditev razmer. Že danes mu je predsednica zbornice sicer predala mednarodni dokument, ki govori o načinih za zadržanje medicinskih sester v zdravstvenem sistemu. V sistemsko reševanje problematike bo po njeni oceni treba vključiti tudi ministrstva za izobraževanje, za delo, za finance, pa tudi celotno vlado.

Na sestanku so po ministrovih besedah ugotovili, da objektivnih številk o stanju v zdravstveni negi nimajo, pač pa zgolj ocene. Zato bodo najprej skušali priti do objektivnih številk, nato pa bodo iskali rešitve.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar je pojasnila, da vabila na pogajanja o plačah v zdravstvu od ministra še niso prejeli. »Je pa minister obljubil, da bodo stvari v roku treh, štirih tednov že malo bolj jasne,« je dejala.

Osnutek interventnega zakona je že pripravljen

Čeprav je osnutek napovedanega interventnega zakona že pripravljen, Bešič Loredan ga je v torek predstavil premierju Robertu Golobu in od njega prejel nekatere usmeritve, pa ga še ni predstavil predstavnikom zdravstvene nege. Po ministrovih besedah bodo predlog sprva uskladili znotraj Gibanja Svoboda, ko bo končan, pa ga bodo predstavili tudi deležnikom zdravstva in javnosti.

Skupnih sestankov, kot je bil dopoldanski, bi v prihodnosti lahko bilo še več. Popoldne sledi sestanek s predstavniki primarne ravni zdravstva. Če bo tudi ta sestanek uspešen, bodo sledila srečanja s predstavniki nujne medicinske pomoči, pediatrije in ginekologije. »Posamezne najbolj problematične dele želimo izolirati in najti rešitve,« je dejal minister.

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na današnji sestanek niso bili vabljeni, je za STA potrdila predsednica sindikata Irena Ilešič Čujovič. Bešič Loredan je pojasnil, da njegov namen ni bil kogarkoli izključevati, »če pa je kdo danes izpadel, je prišlo do lapsusa«.