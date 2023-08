Bešič Loredan noče biti poslanec: to je zapisal v pismu

Nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je Državno volilno komisijo (DVK) obvestil, da ne bo prevzel mandata nadomestnega poslanca. V pismu komisiji, ki ga je posredoval tudi STA, je med drugim zapisal, da se umika iz politike in da mu niso poznani objektivni razlogi, zakaj ga je premier Robert Golob pozval k odstopu.

»S tem, ko mi je predsednik vlade 7. julija po petminutnem razgovoru ponudil v podpis odstopno izjavo, katere sam nisem napisal, a sem jo podpisal, sem potreboval nekaj časa, da sem v celoti razmislil o vsem dogajanju. Hkrati sem si moral urediti zaposlitev in socialno varnost. Verjamem, da lahko to razumete,« je v pismu DVK zapisal Bešič Loredan. Dodal je, da se odreka pravici nadomestnega poslanca, in se za to opravičil ljudem, ki so ga volili.

Poudaril je, da je v politiko vstopil apolitično ter iskreno in z dobrimi nameni tlakoval začetno pot Gibanja Svoboda. "Za ministra me je predlagal predsednik vlade na osnovi skupnega programa za reformo zdravstva. Nikoli nismo z ekipo na ministrstvu delovali v nasprotju s programom ali brez soglasja predsednika vlade," je poudaril.

Ob tem je dodal, da mu objektivni razlogi, zakaj mu je premier Robert Golob ponudil odstopno izjavo, niso poznani. Se pa zaveda njegove odgovornosti do na volitvah izražene volje ljudi, ki jo spoštuje. Premier legitimno izbira člane svoje ekipe, je zapisal.

»V tem trenutku se iz politike umikam v celoti. Sam si ne predstavljam, niti ne želim si, da bi po vseh dogodkih tvorno sodeloval kot nadomestni poslanec stranke Gibanje Svoboda. Sem zdravnik, specialist ortopedske kirurgije in želim nadaljevati svoje poslanstvo v miru in v dobrobit ljudi ter njihovega zdravja,« je še poudaril Bešič Loredan.

Različni pogledi

Premier Robert Golob je odstopno izjavo zdaj že nekdanjemu ministru za zdravje Bešiču Loredanu zaradi različnih pogledov na delovanje javnega zdravstva v podpis ponudil 7. julija. DZ se je nato 13. julija seznanil z odstopom Bešiča Loredana, ki mu je s tem prenehala ministrska funkcija, Golob pa je začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja.

DVK je medtem na Bešiča Loredana 11. julija naslovila poštno pošiljko z dopisom v zvezi s pravico do nadomeščanja mandata poslanca. Komisija je nato 13. julija s pošte prejela obvestilo, da vročitev ni bila uspešna in da se je poštna pošiljka vrnila na pošto. 28. julija se je iztekel 15-dnevni rok za prevzem poštne pošiljke, DVK pa odgovora Bešiča Loredana ni prejela.

Nato je DVK Bešiču Loredanu znova poslala dopis, tokrat z vročanjem v skladu z zakonom o upravnem postopku, a je bil tudi drugi poskus vročitve pošiljke neuspešen.