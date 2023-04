Bešič Loredan: Mislim, da je to edina prava pot

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je odzval odločitev sindikata Fides, ki je v soboto zvečer preklical za nedeljo napovedan začetke stavke. Kot je dejal, je bil »pozitivno naravnan«. Po njegovem mnenju v tem trenutku velja uporabiti zdravo pamet, saj je časovnica vlade jasna in da bodo vse rešitve za skupno mizo podane do 30. junija.

»Mislim, da je to edina prava pot,« je na današnji novinarski konferenci, na kateri so sicer predstavljali prva predloga zakonov iz paketa zdravstvene reforme, še dodal minister.

Odločitev o preklicu stavke so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sprejeli potem, ko je vlada sindikatom javnega sektorja, torej tudi Fidesu, v petek poslala osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema, kar v sindikatu ocenjujejo kot prvi korak k izpolnitvi vladnih zavez o ločenem zdravstvenem plačnem stebru.

​