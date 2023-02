Bešič Loredan je jasen: soglasja za nagrado ne bo dal

Na seji je bila potrjena nagrada direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je danes pred kamerami dejal, da soglasja za nagrado ne bo dal. Med tistimi, ki so podprli takšno odločitev, so bili tudi nekateri člana Gibanja Svobode (GS), Bešič Loredan pa pravi, da gre za demokracijo in da po njegovem mnenju večina članov GS tega ne odobrava.

»Moje osebno mnenje je, da do te nagrade, ob vsem tem, kar smo videli, direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana ni upravičena. V tej fazi soglasja ne bom dal,« je jasen.

V ljubljanskem zdravstvenem domu trenutno poteka izredni nadzor, ki ne bo končan pred 1. majem. Po ministrovih besedah so namreč prejeli za paleto materiala.

»Predvsem vidimo, to bomo tudi v prihodnjih dveh, treh tednih prikazali, ZD Ljubljana še vedno izstopa po nedostopnosti, po tem, da imajo ljudje težave, kar precej je še pritožb, ampak to bo moral zdravstveni dom sam urediti. Moje mnenje ostaja: za delovanje ZD v Ljubljani je odgovorna direktorica,« opozarja Bešič Loredan.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je že pred časom izrazil podporo direktorici ZD Ljubljana.

​