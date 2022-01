Priznani ortoped po aferi dal odpoved: Tam nimam več kaj početi

Priznani ortoped Danijel Bešič Loredan zapušča Splošno bolnišnico Nova Gorica. »Prejšnji petek sem dal odpoved. Tam nimam več kaj početi, ker se ni nič spremenilo in se vse osredotoča na covidne bolnike,« je dejal za Delo. Predstojniku tamkajšnje ortopedije, tam je bil sicer zaposlen za 40 odstotkov, se odpovedni rok izteče marca, v tem času bo imel v bolnišnici še dva- do trikrat ambulanto, operiral pa ne bo več.

Za odhod se je odločil po tem, ko je bolnišnica sredi novembra začela postopek izredne odpovedi, ker naj bi neutemeljeno zadrževal paciente, ki so bili sposobni za premestitev in zaradi sprejema pacienta z namenom izvedbe nenujnega operativnega posega. Ortoped namreč ni želel, da bi se njegove paciente premeščalo zaradi covida in da bi zaradi tega nehal operirati. Po mesečni odsotnosti se je vrnil v bolnišnico in predlagal spremembe, saj ni želel, da se vse osredotoča na covid. Ob vrnitvi je napovedal, če dogovora in sprememb ne bo, bo odšel sam. To napoved je zdaj tudi uresničil.

V sporočilu za javnost je še navedel, da bo vse svoje videnje pojasnil v oddaji Ena na ena, kjer bo ta konec tedna gost.