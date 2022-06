Bešič Loredan bi prekinil pogodbe o dobavi cepiv proti covidu-19

Deset držav članic EU je pozvalo Evropsko komisijo k spremembi pogodb o dobavi cepiv proti covidu-19. V pismu, ki ga je podpisala tudi Slovenija, med drugim opozarjajo na problem presežkov cepiva in potrebo po boljšem upravljanju z javnimi sredstvi.

Deset članic iz vzhodnega dela Evrope je v pismu pozvalo k reviziji določil pogodb o dobavi cepiva proti covidu-19, pri čemer opozarjajo na preveliko ponudbo odmerkov cepiva in zaščito javnih sredstev, je razvidno iz pisma, ki ga je pridobila tudi STA.

Pogodbe s proizvajalci cepiv bi morale biti prekinjene, če »niso več potrebne z zdravstvenega in epidemiološkega vidika«, so zapisali v pismu, ki so ga minuli petek poslali evropski komisarki za zdravje Steli Kiriakides. Ob Sloveniji so ga podpisale še Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška.

V pismu, ki ga je v imenu Slovenije podpisal novi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, so opozorili tudi na težavo s presežki cepiva in se pri tem zavzeli za prilagoditev na obstoječe razmere. Menijo, da bi moralo biti mogoče zmanjšati število naročenih odmerkov cepiva, tako da bolje odražajo povpraševanje po cepivu.

»Kljub znamenjem, da se pandemija umirja in da so bile v EU dosežene zadovoljive ravni precepljenosti, pogodbe s proizvajalci cepiv predvidevajo dobavo količin cepiv, ki znatno presegajo potrebe držav članic in zmožnosti njihove absorpcije,« so opozorili.

Za prilagoditve strategije cepljenja na obstoječe razmere so se konec marca zavzeli že zdravstveni ministri EU, med njimi tudi nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar. Države so že takrat opozorile na problem presežkov cepiva in na potrebo po spremembi dobav in tudi samih pogodb z dobavitelji.

V pismu so ministri deseterice opozorili tudi na nevarnost, da cepivom v primeru, da ne bodo uporabljena, poteče rok uporabnosti glede na težave z donacijami cepiva tretjim državam, kar je po njihovem »zapravljanje javnih sredstev«.

Prizadevanja Evropske komisije, da bi preoblikovala pogodbe s proizvajalci za ustreznejše postopne dobave cepiva, ne gredo dovolj daleč, opozarjajo podpisnice, pri čemer se zavzemajo za korenitejše spremembe delov pogodb, ki urejajo nakupe cepiv.

