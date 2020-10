Besedni dvoboj Fajonove in Godčeve: Manipulirate z izjavami ...

je v četrtek na premierjanaslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj vlada resno razmisli o zamenjavi direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)in vladnega govornikater predstavi jasen načrt za obvladovanje epidemije covida 19. Po pozivu sta se v oddaji 24ur zvečer soočili nekdanja poslanka SDSin Fajonova.Preberite tudi:Fajonova je vladi očitala nedosledno komuniciranje, kar naj bi povzročalo zmedo med ljudmi, zato tudi predlaga menjavo in sklic političnega vrha. Iz kabineta predsednika vlade naj bi prihajala opozorila o možnosti policijske ure, pojavljajo se nedosledna navodila glede nošenja mask v šolah.Godčeva je odvrnila, da so v SDS vedno pripravljeni na drugo mnenje in posvete. »Jaz sem sekretarka v kabinetu vlade, pa nisem dala nobene izjave o policijski uri.« Besedni dvoboj sta nadaljevali predvsem na temo komunikacije SDS z opozicijskimi strankami. Fajonova je še poudarila naj stroka določa ukrepe in naj epidemiologi svetujejo o nadaljnjih korakih.Potem ko je Godčeva Fajonovi očitala, da tudi v njeni strani ne spoštujejo pravil in nagovarjalo ljudi h kršenju pravil glede nošenja mask, pa je Fajonovi prekipelo: »Zdaj dokazujete zelo jasno, da manipulirate z izjavami. V SD nikoli nismo bili proti maskam, opozarjali pa smo na nesmisle.« Ponovno je opozorila na nedosledno komunikacijo vlade in zato tudi predlaga zamenjavo Kacina in Kreka.