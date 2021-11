Besede zdravstvenega delavca po smrti Šulinove razburile Slovenijo

Slovenijo je ta teden pretresla vest, da je boj s hudo boleznijo izgubila nekdanja evroposlanka iz vrst SDS Patricija Šulin, ki bi ta mesec dopolnila 56 let. Medtem ko so mnogi na spletu izrazili žalost in družini izrekali sožalje, pa je javnost pretresel komentar zaposlenega v ZD Velenje. Ta je pod člankom o smrti Šulinove zapisal, »da ne verjame, da je škoda koga iz SDS«. To je sprožilo val ogorčenja, eden od uporabnikov twitterja pa je na direktorja ZD Velenje celo naslovil vprašanje, ali bodo zaradi izjave njihovega zaposlenega ustrezno ukrepali.

Direktor je odgovoril, da bo zaposlenega nagovoril in ga opozoril. Hkrati opozarja, da osebo, ki je šla skozi obdobje vzgoje staršev, raznih šol, prijateljev in družbe, ni primerno povezovati z zavodom, kjer je zaposlena. »Še enkrat – obsojam, ukrepal bom v obsegu dovoljenega in ne mešajte zavoda z izjavami gospoda!«

»Privoščim vam ventilator«

Sovražni oziroma neokusni komentarji pa v Sloveniji žal niso novost. Pred meseci je javnost razburil komentar poslanke SDS Mojce Škrinjar, ki je nekemu uporabniku twitterja namenila besede, da mu privošči ventilator. Ta je namreč spletno občestvo pozival k uporu proti »covid mafiji«, ki jo po njegovem mnenju sestavljata tako opozicija kot pozicija. Očital jim je, da zagovarjajo genocid nad Slovenci. »Vsa Evropa vre, le v Sloveniji politiki zatrejo vse,« je še zapisal.

Poslanka se je nato opravičila tistim, ki so njen zapis razumeli kot zlonameren. Zatrdila je, da je bila njena misel napačno interpretirana, in izrazila obžalovanje, da je ni bolje pojasnila.