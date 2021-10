Berači metali grozdje v stoletno prešo

Negova • Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci, ki ga že vrsto let uspešno vodi predsednik Zdenko Bratuša, je pripravilo 8. trgatev na grajskih brajdah. Lesene brajde stojijo na sončnem delu pobočja ob zeliščnem vrtu pod negovskim gradom, kjer na zaščitenem rastišču rastejo še narcise. Brajde, na katere sta speljani vinski trti samorodnici klinton in jurka, je pred davnimi leti uredil tedanji stanovalec Franc Vindiš, ki je z družino živel v gradu. Društvo, ki ima svoje prostore v gradu, skrbi za ohranjanje ljudskih običajev, poskrbelo je za vzdrževanje brajd in trte, ki je letos zaradi spomladanske pozebe nekoliko manj rodila, a prireditev Grajska trgatev je bila kljub temu dobro obiskana: obiranja in stiskanja se je udeležilo veliko veselih trgačev.

Poleg domačinov, večinoma članov društva, si je trgatev in vse, kar spada zraven, ogledalo več prišlekov iz Slovenije, večinoma tistih, ki so Negovo obiskali zaradi gradu in zato, ker je tam živel Ivan Kramberger. Svoje goste je pripeljal gospodar turistične kmetije Alojz Firbas iz Cogetincev pri Cerkvenjaku ter berače počastil s svojo vinsko kapljico in žganjem iz viljamovk, njihovo specialiteto.

»Vesel sem, da se je lepo število članov društva udeležilo trgatve. Iz nabranega grozda smo letos stisnili manj mošta kot prejšnja leta, saj je veliko pridelka vzela spomladanska pozeba. Letos smo ga stiskali na leseni preši, ki je stara 101 leto. Društvu jo je po posredovanju podjetnika Ludvika Fekonje iz Negove podaril poslanec DZ Franc Breznik. Za stiskanje je poskrbel Iztok Starovasnik, za nego mošta pa skrbi kletar Milan Rojko. Vino iz te trgatve hranimo v globoki grajski kleti, kjer so v preteklosti hranili vino iz grajskih vinogradov, zlasti tistih iz okolice Kapele in s Kugla, ki je skoraj v središču Negove,« je povedal Bratuša. Pridelano vino društvo toči ob raznih prireditvah, ki jih organizirajo skozi leto.

Za dobrote, ki so jih berači uživali ob delu, so poskrbele članice društva. V Negovi imajo svoje brajde s samorodnico tudi gasilci PGD Negova; ker je letos grozdja malo, so jim ga potrgali in sprešali kar člani turističnega društva. Oste Bakal