Beovićevo skrbi: Epidemija je kar v obširnem razmahu

V Zdravstvenem domu Ivančna Gorica so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri dveh zaposlenih. Bolnike, ki so bili v četrtek popoldne ali petek dopoldne v splošni ambulanti zdravstvenega doma, pozivajo, da se opazujejo. Če opazijo kakršne koli znake respiratornega infekta, naj takoj obvestijo svojega izbranega zdravnika.

V enoti mariborskega Doma Danice Vogrinec na Taboru skokovito narašča število okuženih z novim koronavirusom. Trenutno je potrjeno okuženih skupno 24 stanovalcev in 16 zaposlenih. Čeprav še vedno nihče nima hujših zdravstvenih težav zaradi tega, je vedno težje organizirati delo v tej enoti doma za starejše.



»Ob prvotno 11 okuženih stanovalcih in 11 zaposlenih se je v drugem kontrolnem brisu pokazalo, da smo pridobili novih 13 okuženih stanovalcev in pet zaposlenih,« je povedal direktor doma Marko Slavič.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je danes. Po besedah infektologinjeto pomeni, da je »epidemija kar v obširnem razmahu«. Kot še bolj skrb vzbujajoče pa je ocenila naraščanje števila hospitaliziranih. Ponovno je pozvala k doslednemu upoštevanju ukrepov.Kot je dejala, izkušnje iz tujine kažejo, da je pot po dvigu krivulje števila hospitaliziranih zelo težavna in izjemno boleča.V prihodnjih dneh je mogoče pričakovati izrazito povečanje števila bolnikov, ki bodo potrebovali hospitalizacijo. Med številom okuženih in številom hospitaliziranih obstaja zamik, saj bolniki navadno bolnišnično zdravljenje potrebujejo po petih ali šestih dneh od začetka bolezni.Okužbe so se ponovno pojavile tudi v domovih za starejše, nekaj prenosov je tudi z mlajših na starše in stare starše, je dodala Beovićeva. Tako znova zbolevajo starejši, ki pa tudi pogosteje potrebujejo hospitalizacijo.Kot je pojasnila, zaostrovanja obstoječih ukrepov za zdaj še ni na mizi. »V prvi vrsti je pomembno dosledno izvajanje že uveljavljenih ukrepov,« je dejala. Pri tem kot pomembno ocenjuje delo inšpekcije. Spomnila je, da so se številne države pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov poslužile pomoči policije in vojske.Pri sprejemanju nadaljnjih ukrepov pa je bistveno predvsem, da ne bodo omejevali gospodarstva in življenja. Med drugim bi lahko obvezno postalo tudi nošenje mask zunaj, ko je zbranih več ljudi. Strokovna svetovalna skupina predvideva tudi možnost skrajšanja odpiralnih časov gostinskih lokalov.Beovićeva je spomnila, da že obstajajo omejitve zbiranja na deset ljudi, ki pa se ne izvajajo. Pozvala pa je še k uporabi aplikacije.Kot je še dodala, se zavzema za konsistentne ukrepe. »Zato, da jih ljudje lažje razumejo in upoštevajo,« je poudarila. A kot dodaja, živimo v turbulentnem času, ko se vsak teden izve kaj novega. »Zato je zelo težko ohranjati neko kredibilnost,« še pravi.