Za covidno potrdilo nič več dovolj dva odmerka? To pravi Beovićeva

Po besedah vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović raziskave kažejo, da bo treba spremeniti shemo cepljenja. Za covidno potrdilo bo tako lahko veljal obvezen poživitveni odmerek, je poročal Radio Prvi. Beovićeva je za Slovenske novice zanikala, da je kakršna koli nova strategija cepljenja v nastajanju in da o tem, da bi za polno cepljenje veljal šele tretji odmerek, le razmišlja. »O tem samo razmišljam, čisto nobenega dogovora niti pogovora ni bilo, o strategiji pa tudi ne, razen če je ne pripravlja kdo drug, tega ne vem,« nam je dejala.

Z vprašanjem smo se obrnili tudi na NIJZ, odgovor pa še čakamo.

V EU stekli pogovori o tem, da bi za polno cepljenje veljal šele tretji odmerek

Po neimenovanem, a zanesljivem viru naj bi pri Evropski komisiji pripravljali delegirani akt za uvedbo tretjega odmerka cepiv proti covidu 19 za evropsko digitalno potrdilo, je poročanje bruseljskega spletnega portal Euractiv pred tednom dni povzemal 24ur. Takšna uredba bi lahko začela veljati v drugi polovici naslednjega leta, a po navedbah njihovega vira ta pogajanja oziroma dogovarjanja ne bodo lahka.

Cepljenje ključno za zamejitev epidemije

Pristojni pravijo, da je cepljenje eden ključnih ukrepov za zamejitev epidemije. V zadnjem obdobju je zanimanje za tretji odmerek cepiva proti covidu 19 naraslo.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.222.459 ljudi ali 58 odstotkov, z doslej vsemi potrebnimi odmerki pa 1.139.108 ali 54 odstotkov. S tretjim odmerkom cepiva se je doslej v Sloveniji cepilo 242.219 ljudi, med drugim tudi predsednik države, predsednik vlade in predsednik državnega zbora.

Komu priporočajo poživitveni odmerek?

Po aktualni strategiji poživitveni odmerek posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ trenutno posebej priporoča starim 50 let ali več, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost, stanovalcem domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo. V skupino slednjih po besedah Bojane Beović spada predvsem zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, pa tudi gostinstvo in športniki, ki so v stiku s številnimi ljudmi. Vsako naj zase presodi, ali sodi v takšno skupino, in se gre cepit, je pred časom poudarila.

