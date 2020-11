Beovićeva: V Sloveniji danes enako kot marca v Lombardiji

Koronavirus še ne popušča. V slovenskih bolnišnicah se zdravi že več kot 1000 pacientov, obolelih zaradi covida 19, zdravstveno osebje pa je na robu zmogljivosti.Preberite tudi:»Številke v zadnjih dneh so nekoliko nižje, ampak še vedno nismo prepričani, da smo dosegli 'plato'. Skrbi nas, kam se bo obrnila krivulja, in to bo znano konec tega tedna. Če se bo število okužb še povečevalo, bomo potrebovali pomoč Evropske komisije. Manj v ventilatorjih, več pa v tehnični, predvsem v zaščitni opremi,« je na videokonferenci regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko povedala vodja strokovne svetovalne skupine za covid 19Preberite tudi:»Gibljemo se po robu tega, kar še zmoremo, trenutno so številke takšne, kot so bile marca v Lombardiji,« je dejala. Po njenem prepričanju se je drugi val začel z nesrečno kombinacijo nerazumevanja razmer v javnosti, in sicer zato, ker je bil prvi val tako blag in ljudje nevarnosti epidemije niso dojeli tako resno kot denimo v Italiji. »In prišli smo do enega največjih vzponov epidemije v Evropi.«