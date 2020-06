Beovićeva svetuje, kako ravnati, če potujete na Hrvaško

»Razmere so bolj resne in zaskrbljujoče, kot so bile 14 dni ali pa mesec dni nazaj, ko v Sloveniji nismo imeli praktično nobenega primera ali pa le kakšnega, ki je bil povezan z osrednjim delom epidemije,« je povedala Beovićeva. Poudarila je, da se je število potrjenih okužb v zadnjem tednu povečalo, še posebej od ponedeljka. Trenutno stanje je tudi razlog za ostrejši nadzor na mejah in to, da se je znova uvedel režim nošenja mask v zaprtih javnih prostorih. »Če želimo živeti normalno in ne želimo zapirati dejavnosti, je treba številke zmanjšati ali držati v takšnem obsegu.«Glede Hrvaške je Beovičeva dejala, da je ta še na seznamu varnih držav in da so primeri tam v zadnjih dneh povezani z znanimi žarišči. Povedala je, da je potrebna pri odhodu v tujino velika pozornost. Držati se je treba higienskih ukrepov, se izogibati druženju in zadrževanju v gneči. Pozoren je treba biti pri obiskovanju trgovin ali gostinskih lokalov in se jim po potrebi čim bolj izogibati.​Če se v prihodnjih dneh vseeno odpravljate južno od Kolpe, nujno preverite, kakšno je tamkajšnje stanje