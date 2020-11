Beovićeva svari: Situacija je v bolnišnicah na zgornjem robu

Situacija v bolnišnicah na zgornjem robu

Čaka nas še nekaj takega mesecev življenja

Včeraj so v Sloveniji opravili 6.340 testov in potrdili 1.612 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je največ bolnikov v enem dnevu do zdaj , in sicer 34. V bolnišnicah se je zdravilo 1.084 covidnih bolnikov, med njimi 178 na oddelkih za intenzivno nego, kar je deset več kot dan prej.Kot je pojasnila infektologinja in vodja strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, najnovejše številke kažejo, da se morda res bližamo vrhuncu drugega vala epidemije. »Trenutno smo v situaciji, ko je tisto, kar nam res pove o gibanju epidemije, število hospitaliziranih bolnikov, in sicer zaradi sprememb v načinu testiranja. Tu moramo biti previdni pri interpretaciji podatkov,« je opozorila.Dodala je, da je bila malenkost optimistična že prejšnji konec tedna, pa se je med tednom izkazalo, da za to ni bilo razloga, saj so se bolnišnice skokovito polnile. »Situacija je v bolnišnicah na zgornjem robu,« je ponovila. Čas bo po besedah Beovićeve pokazal, kje smo.»Na vsak način moramo spraviti situacijo v neki plato, ki pomeni, da jo lahko vzdržujemo z ukrepi, ki jih imamo. Na vsak način pa si ne želimo, da bi ti ukrepi trajali, saj so za naša življenja zelo neprijetni, dobesedno ogrožajoči sami po sebi. Želimo si, da bi imeli učinek, ki bi obrnil krivuljo navzdol, saj bo samo v tem primeru mogoče govoriti o sproščanju in nekoliko bolj normalnem življenju vsaj nekaj časa,« je pojasnila.Infektologinja je dodala, da nas čaka še nekaj mesecev takega življenja. »Moramo biti izjemno previdni, saj lahko ogromno naredimo na individualni ravni. Od tega je odvisno, ali bodo potrebni ukrepi na državni ravni. Pričakujemo, da bo naslednje leto del težav rešilo učinkovito cepivo. Do takrat je treba zdržati s čim manj žrtvami,« je sklenila.