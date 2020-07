Beovićeva svari: Ne zabavajte se, raje obdržite službo

Več dejavnikov za skok okužb

Vodja strokovne posvetovalne skupine za covid -19je za Radio Ognjišče dejala, da jo je hitra vrnitev virusa presenetila. »Vsak, ki se vzdrži zabave in razume takšno stanje, naj se zaveda, da prispeva k temu, da živimo v državi kar se da normalno in ne povzročamo hudih osebnih stisk in revščine,« je poudarila. Skratka, kot pravi, bolj reči ne zabavi in obdržati službo.Vodja vladne skupine za soočanje s covid-19 je glede zadnjih okužb v domovih za ostarele opozorila, da so večino vnosov vnesli zaposleni. Je pa razložila, da je manj hospitaliziranih, čeprav je večje število dnevno okuženih posledica tega, da so novi okuženi mlajši, da pa se bo to spremenilo zdaj, ko prihaja do okužb v domovih za ostarele.Beovićeva je za radio razložila tudi razloge zakaj se je zgodil velik skok okužb v zadnjih dneh. Tako se je po njenih besedah zgodilo naraščanje epidemije v državah na katere mejimo, predvsem torej na Balkanu. Hkrati se je začela sezona dopustov, več je migracij in stikov. Ob tem pa je infektologinja jasna in pravi, da se nam bodo v prihodnje dogajali večji in manjši izbruhi. Dodaja, da se bo treba naučiti živeti z virusom.