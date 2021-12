Beovićeva o zloglasnem zdravljenju Violete Tomić

Po tem, ko smo v sredo poročali, da je poslanka Levice v državnem zboru Violeta Tomić zbolela za covidom in se zdravila z zloglasnim zdravilom ivermektin, dobiva zgodba nove razsežnosti. Po razkritju v medijih je poslanka svoje priznanje o tem, kako se je zdravila, izbrisala. Vprašanje pa ostaja, kje je dobila zdravilo. Ji je antiparazitik, ki se uporablja zlasti za zdravljenje okužb s paraziti pri živalih, predpisal osebni zdravnik? Vprašanja smo naslovili tudi na poslanko, njene odgovore bomo objavili takoj, ko nam jih posreduje.

Pogovor med Violeto Tomič in Emo Kurent. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Nezakonita nabava in vprašljiva kakovost

Slovenska stroka ivermektina ne priznava za zdravilo proti covidu, prav tako ne priznavajo hidroksiklorokina, ki ga uporabljajo za zdravljenje pri malariji. Vprašanja o tem smo naslovili tudi na najbolj znano infektologinjo v državi, na vodjo vladne skupine za cepljenje Bojano Beović, ki je odgovorila, da posameznega primera ne more komentirati, ker ga ne pozna. Dodala pa je: »Zdravilo ivermektin je dosegljivo za zdravljenje parazitoz, a ni registrirano in ni na recept, imajo ga za posebne primere npr. v lekarni UKC. Hidroksiklorokin je na voljo tudi v Sloveniji za zdravljenj revmatoloških bolezni in se ga dobi na recept specialista ustreznega področja ali od njega pooblaščenega zdravnika. Seveda se ta in vsa druga zdravila dobijo danes v spletnih trgovinah, kar je nelegalno, tudi kakovost teh zdravil je lahko zelo vprašljiva. Zdravili se v raziskavah nista izkazali kot učinkoviti za zdravljenje covida 19, zato jih v razvitem svetu za to diagnozo ne uporabljamo.«

Septembra je strokovni kolegij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL razpravljal o ivermektinu in na kratko sklenil, da gre za veliko hrupa za nič. »V zadnjem času poročajo tudi o več primerih zastrupitev z ivermektinom, tudi veterinarskih pripravkov, ki jih nekritično jemljejo bolniki covidom 19. Prekomerni odmerki so povezani ne le s slabostjo, z bruhanjem in drisko, pač pa tudi z znižanim krvnim tlakom, učinki na osrednje živčevje, npr. motnjo zavesti, zmedenostjo, halucinacijami, krči, komo in smrtjo.« Dodali so še: »Zaradi prekomerne uporabe ivermektina že poročajo o nastanku odpornosti določenih parazitov proti tej učinkovini. Izpostavljenost naraščajočim odmerkom ivermektina v živalskem modelu pa je bila povezana s pojavom odpornosti proti več različnih antihelmintikov (zdravila za zatiranje zajedavskih črvov) npr. moksidektin, levamizol in pirantel.«