Beovićeva o cepljenju maturantov: To je politična odločitev

»Večinsko smo bili mnenja, da se s to prerazporeditvijo ne strinjamo. Iz strokovnih razlogov se nam veliko bolj pomembno cepliti druge skupine populacije. Je pa to politična odločitev, ki je v vsakem primeru možna znotraj strategije, ki niso razvrščene strokovne,« je za RTV dejala, vodja vladne strokovne skupine za cepljenje. S cepljenjem maturantov se ne strinja tudiiz Kemijskega inštituta, ki pravi, da se je treba zavedati, da je število cepiva omejeno.»Zavedati se moramo, da je cepiva omejeno in če ga kdo dobi prej, ka kdo drug dobi kasneje,« je dejal Jerala in poudaril, da je za stare med 60 in 64 večja verjetnost, da bodo umrli in potrebovali bolnišnično oskrbo, če se bodo okužili.Kakšno je bilo stališče strokovne skupine kaže tudi zapisnik. »Člani Posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ se ne strinjajo s tem, da se maturante uvrsti v prednostno skupino za cepljenje, ker ne gre za skupino s povečanim tveganjem za hud potek bolezni covid-19 in so v državi trenutno v ospredju druge zdravstvene prioritete za cepljenje,« piše v zapisniku.Jerala in predsednik vladesta se zaradi spremembe cepilne strategije zapletla na twitterju. »V zapisniku posvetovalne skupine za cepljenje je jasno zapisano, da se člani ne strinjajo s cepljenjem maturantov: https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/33_zapisnik_psc_15._04._2021_splet.pdf… Dva člana te skupine, prof. Beovič in prof. Ihan sta javno povedala, da gre za politično odločitev in ta je z medicinskega vidika škodljiva,« je zapisal Jerala, Janša pa mu kje odvrnil: »Kot vidite iz datumov, je ta zapisnik od včeraj, 15.4.21. Vlada pa je to skupaj s predstavniki strokovne skupine obravnavala v sredo, 14.4.21. Cepljenje je terjala maturitetna komisija že marca. Naknadna stališča nam nič ne pomagajo pri odločitvah, samo nepotrebno zmedo delajo.«