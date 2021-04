Beovićeva o cepivu Johnson & Johnson

Vodja svetovalne skupine za cepljenje proti covidu-19 Bojana Beović meni, da v četrtek ne bodo sprejeli posebne omejitve glede uporabe cepiva Johnson & Johnson. Smiselno pa se ji zdi, da bi v posameznih cepilnih centrih lahko nadaljevali cepljenje po strategiji, če bi jim ostajalo cepivo po tistem, ko bi precepili prednostne skupine.



Beovićeva je danes v izjavi medijem pojasnila, da se bodo v četrtek na svetovalni skupini za cepljenje pogovorili glede uporabe cepiva Johnson & Johnson po tistem, ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) v torek sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke tega cepiva, a da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj.



A glede na to, da svetovalna skupina tudi pri cepivu AstraZenece, glede katerega je Ema dala enako mnenje, ni sprejela posebnih omejitev, Beovićeva meni, da bo tako tudi v primeru cepiva Johnson & Johnson. Težava je razdeljevanje cepiva

Poudarila je, da ni predvidenih nobenih posebnih skupin, da bi se morali cepiti s cepivom Johnson & Johnson. Edina izjema glede starostne omejitve je cepivo Pfizerja in BioNTecha, ki je registrirano za starejše od 16 let, medtem ko so ostala cepiva registrirana za starejše od 18 let.



Beovićeva meni, da je pametno, da nadaljujejo cepljenje v skladu s sprejeto cepilno strategijo in naj cepijo prednostno starostne skupine, ki so opredeljene za možen hud potek covida-19, in naj poteka cepljenje čim hitreje.



Kot je dejala, je očitno precejšni logistični problem razdeliti cepivo po različnih cepilnih centrih, saj ponekod niso bili cepljeni niti starostniki, drugje bi lahko že cepili starejše od 50 let. »Idealno bi bilo, da bi imeli enakomerno precepljenost po državi, ampak to v praksi verjetno ni popolnoma izvedljivo. Zato bi bilo verjetno smiselno, da se v vsakem cepilnem centru cepi naprej s strategijo, ko so precepljene prednostne skupine,« je dejala. Na tak način bi namreč v krajšem času prišli do večjega števila cepljenih.



Glede na strategijo cepljenja namreč trenutno cepijo starejši od 60 let, na vrsti so še kronični bolniki. Beovićeva meni, da bi bilo smiselno potem preiti na prednostno cepljenje starejših od 50 let, če pa bi v posameznem cepilnem centru ostajala cepiva, bi namesto, da cepivo stoji, lahko cepili vse tiste, ki si tega želijo, je še dodala.

