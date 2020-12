Beovićeva odgovarja teoretikom zarote in pojasnjuje svojo pričesko

V Sloveniji se je v nedeljo začelo cepljenje proti covidu 19 in v UKC Ljubljana so cepili 77 zaposlenih, od tega 20 zdravnikov, 48 medicinskih sester, štiri strežnice in pet drugih zaposlenih iz enot za covidne bolnike. Cepila se je tudi infektologinja. Takoj po cepljenju sta se na spletu pojavili dve fotografiji. Na prvi ima Beovićeva ob cepljenju dopoldne krajše lase, na drugi fotografiji, ki je nastala po večernem javljanju za javno televizijo, pa daljše. Spletni komentatorji so si zaradi tega dali duška.Beovićeva se je na komentarje odzvala v včerajšnjem Dnevniku na RTV Slovenija in zatrdila, da se je definitivno cepila, na kar jo opominjata tudi boleča roka in slabše počutje. Za nekatere spletne medije pa je že čez dan razkrila, da je bila njena frizura zjutraj sveže navita, zvečer pa je vse skupaj že popustilo, zato je bilo videti, kot da so lasje daljši. Sicer pa je bo nedeljskem cepljenju povedala: »Ves čas epidemije pazim, da govorim realno. Ampak danes pa moram reči, da sem navdušena.«Na twitterju se je odzval tudi predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki je jasno napovedal, da se bo tudi sam cepil, pri tem pa ošvrknil tudi teoretike zarote o pričeski Beovićeve (nelektorirano): »Ne glede na vzdržnost naše frizure... zdravstveni delavci smo se in se bomo cepili proti #COVID19, ko bomo na vrsti.«