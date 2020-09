Krek po novici slabo spal in razkril, zakaj se okužbe po Sloveniji širijo (V ŽIVO)

Opozorilo pred italijanskim scenarijem

Vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. FOTO: Jože Suhadolnik

Šmuc: Optimizem se vrača

Meh: Spoštujmo eden drugega

Krek: Ljudje nočejo sprejeti resnosti okužb

Ob 11. uri se je začela novinarska konferenca UKC Ljubljana in GZS o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v delovnem okolju, na kateri sodelujejo predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKCL, vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, generalna direktorica GZS, predsednik OZS Branko Meh, direktor NIJZ, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, državna sekretarka na ministrstvu za deloter generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravoPreberite tudi:Tiskovno konferenco lahko spremljate tukaj:Okoli 800 tisoč ljudi preživi v delovnih okoljih s sodelavci po najmanj osem ur na dan skupaj, v takih okoljih in še posebej v zimi je možnost prenosa veliko večja, je najprej pojasnila Metoda Dodič Fikfak. Proizvodnja industrija, gradbeništvo in trgovine so najbolj prizadeta delovna mesta, je pokazala študija. Več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi zaradi posttravmatskega stresa. Tega ni v tistih organizacijah, kjer so pri zaščitnih ukrepih sodelovali tudi delavci.Bojana Beović je dejala, da Slovenija vstopa v jesensko obdobje v sorazmerno slabem stanju, število primerov v zadnjih dneh narašča. Gre za posledice širjenja okužb, ki so bile v preteklih tednih vnešene iz tujine, predvsem iz Hrvaške. To se nam dogaja že tretjič po marcu in začetku poletja. Po podatkih epidemiologov so manjši izbruhi povezani z druženjem ljudi, zasebnim druženjem predvsem mladih ljudi, v ospredje pa prihajajo stiku na delovnih mestih. Zato je vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje poudarila pomembnost ukrepov za omejitev širjenja okužb na delovnih mestih. Dodala je, da se počasi dviga število pacientov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, in opozorila pred italijanskim scenarijem, ko so bile bolnišnice na severu naše zahodne sosede na vrhuncu epidemije prepolne.Sonja Šmuc je ponovila, da bodo maske, razkuževanje in podobni ukrepi še nekaj časa naša nova realnost. V podjetjih v prvem valu ni bilo večjih okužb, kar kaže, da so se dobro organizirala kljub pomanjkanju navodil stroke v začetku, ko so se morali znajti sama. Zasluga gre tudi zaposlenim, ki so odgovorno ravnali. Poudarila je, da si vnovičnega zapiranja gospodarstva ne moremo več privoščiti ne v Sloveniji ne v Evropi. Dejala je, da padec slovenskega BDP v zadnjem četrtletju, ko se je skrčilo za četrtino, ni nič posebnega, saj se je to dogajalo po celem svetu, ključno bo prihajajoče četrtletje. Napovedi so nekoliko bolj obetajoče, zato se optimizem vrača. Epidemije je doslej odnesla 13 tisoč delovnih mest, bi bila pa številka še višja, če ne bi bilo odločnih ukrepov vlade. V zadnjih mesecih je število zaposlenih stabilno, v naslednjem letu pa naj bi se zmanjševalo. Težava pa je neoskrba z zdravstvenimi storitvami, čakalne dobe so se podaljšale, zdravje državljanov se slabša, številni po več ur, tudi dan ali dva, čakajo na zdravstveno oskrbo, ker čakajo na rezultate testov na novi koronavirus. Državljani smo pokazali visoko mero odgovornosti, ko smo spoštovali ukrepe in bili več tednov doma, je dejala, k odgovornosti pa pozvala tudi zdravstveni sistem, da se čim prej loti odpravljanja težav.Srečko ​Meh je ponovil, da v začetku ni bilo dovolj zaščitne opreme in da je vlada z zapiranjem obratovalnih objektov preprečila širjenje okužb. Pohvalil je zdravstvene delavce, ki so delali noč in dan. Ko so bili obrati in podjetja zaprti, so stroški še vedno ostajali, tu pa je ta vlada odigrala izredno vlogo, je poudaril. Če stroka pravi, da je treba nositi maske, razkuževati roke, imeti razmak 1,5 metra, bo treba to upoštevati, ne glede na to, če zakon pravi, da to ni potrebno, je pozval. Če želimo izkoreniniti virus, bo treba začeti upoštevati, kar stroka narekuje in spoštovati eden drugega; ni pomembno, da sem jaz zdrav, pomembno je, da je tudi moj kolega zdrav. Če bomo še enkrat zapirali državo, ne bo več čakanja na delo, to bo katastrofa; slovenskega gospodarstva ne bo več, je opozoril. Apeliral je na delodajalce, naj pozivajo zaposlene, da začnejo poslušati stroko in se obnašajo odgovorno.Ob polnoči smo izvedeli, da imamo 55 novih okužb, zaradi tega smo slabo spali, je začel Milan Krek. Vsa ta grožnja je boleča za vse nas, je dodal in predstavil nekaj številk; devet primerov je bilo importiranih, trije iz Hrvaške, dva iz Švice, po eden iz Nemčije, Rusije, Kosova, Pakistana in Madžarske. Najbolj jih skrbi, da za kar 14 primerov ne vedo za vir okužbe, ker ljudje več ne razkrivajo, s kom so bili v stiku. Dobimo jih kasneje, a žal prepozno. Ljudje nočejo sprejeti resnosti teh bolezni, je dejal. Kljub opozarjanju pred tesnimi stiku so obravnavali moškega, ki je imel med plesnimi vajami tesne stike s kar 20 osebami. Od lokalnih virov okužb (16), jih je 12 pri tistih iz karantene, kar pomeni, da niso naprej širili okužbe.