Beovićeva ima sporočilo za tiste, ki odhajajo na Hrvaško

Podatki o okuženosti z novim koronavirusom so v torek dvignili precej prahu. Zabeležili smo kar 13 novih okužb. A infektologinja Bojana Beović, ki so jo tokrat gostili v studiu Radia 1, je povedala, da so stvari obvladljive in da ni razlogov za preplah. »Za zdaj je številka še vedno taka, da lahko vsak posamezni primer pregleda epidemiolog. Stvari so obvladljive.«



Beovićeva je poudarila, da je zelo pomembno, od kod pridejo okužbe, saj se lahko na tak način država pravilno odzove na mejah. Na vprašanje, ali je mogoče, da se za vse tiste, ki bi potovali v prihodnjih dneh ali tednih na Hrvaško, uvede 14-dnevna karantena, je odgovorila: »Če se bo stanje poslabšalo, je to možnost, a se to ne bo zgodilo kar čez noč, ampak se bo to napovedalo kakšen dan prej.« Dejala je tudi, da sta državna inštituta za javno zdravje ves čas v stiku. »Kot državljan bi rekla, da je pametno, da to sezono ostanemo čim bolj doma. Ni pa to uradno mnenje. Saj so podatki o okuženosti na Hrvaškem primerljivi našim.« Je to drugi val? Na vprašanje ali število okužb v teh dneh nakazuje, da se je začel drugi val, Beovićeva odgovarja, da je jasno, da je prvi val za nami in da je bilo že videti, da je kroženje virusa pri nas izginilo. »Tedne nismo imeli primera, da bi ga zaznali nekje, kjer ga nismo pričakovali. Pred 14 dnevi so se začela širjenja, ki so prišla iz drugih držav. Ne vemo še, ali je to ples z virusom, ali je to tisti vmesni čas, ki smo ga pričakovali, ali je to začetek drugega vala.«



Beovićeva meni, da moramo napeti vse sile, da se ne bo ponovil scenarij s konca marca, ko je bilo treba zapirati vso državo. Pravi, da ni v načrtu, da bi znova uvajali #ostanidoma ali pa zaprtje mej, a je potrebno zamejevanje posameznih izbruhov in za vzpostavitev režima na mejah. Poudarila je še, da je nujna skrb za lastno zdravje in higieno. Komentirala je še nekatere izjave, da je virus oslabel. Pravi, da je to slišala, a za zdaj še niso utemeljene z zdravstveno razlago. Prav tako še ni raziskav ali točnih podatkov o imunosti tistih, ki so virus preboleli.